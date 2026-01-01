公立醫院急症室新收費運作暢順 醫管局：未收到病人不滿的投訴

【Now新聞台】公立醫院收費調整零時零分實施，醫管局稱至今運作暢順，沒有收到病人不滿的投訴。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中：「都沒有見到一些特登走過來，說要搶著零時零分前登記的情況是沒有，所以整體運作是暢順，當然有病人來到登記時，『啊，對啊，現在有新收費』，之前我們都透過大眾媒體，令所有市民盡量知道，我們其實在2026年1月1日開始啟動公營醫療收費改革，他們都會突然想起是有新收費，但未有他們不滿意或者需要反映的情況。」

