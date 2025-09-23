公立醫院所有非緊急服務 今午起暫停

【on.cc東網專訊】醫院管理局（醫管局）發言人宣布，公立醫院今日（23日）下午起會暫停所有非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診（例如物理治療、職業治療等）、老人科及精神科日間醫院、各類日間服務、非緊急化驗（例如抽血、交樣本）及診斷服務。

醫管局發言人表示，非緊急病人不應在風暴或惡劣天氣期間前往公立醫院或診所，以免發生危險。公立醫院在8號熱帶氣旋警告信號取消後，會盡快恢復所有受影響的非緊急服務，並會在未來一星期陸續通知受影響的病人，盡快為病人另約診症日期，病人毋須擔心。各醫院聯網亦已設立電話熱線，供有需要的病人查詢。

在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，公立醫院的緊急服務，包括急症室、住院及緊急手術服務等會維持正常。醫管局重大事故控制中心會密切監察各醫院的運作情況，亦會與各政府部門保持密切溝通，以減低惡劣天氣對公立醫院服務的影響。

病人熱線電話

醫院聯網 熱線電話

港島東 6460 4303

港島西 2255 4177

九龍東 2379 9611

九龍中 3506 5300

九龍西 2990 1111

新界東 3505 4373

新界西 2468 5422

