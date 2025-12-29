公立醫院收費改革｜議員倡增夜診配合地區需要 憂服務不足致市民被迫往急症室｜Yahoo

公立醫院收費改革將於元旦實施，包括急症室服務和藥物加價等，有議員認為醫管局需及早增加夜診服務，否則市民或會繼續在晚上輪候急症室服務。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】公立醫院收費改革將於 2026 年元旦實施，包括急症室服務和藥物加價等。選委界立法會議員陳凱欣關注部份地區的私營夜診服務不足，惟醫管局夜診服務名額在明年第二季才陸續增加，與幾日後實施新收費的時間點有落差，市民如晚上或假日需要求診，最終可能仍會到急症室輪候服務。她期望當局與私營醫療機構及非牟利團體做好公私營協作，並且加強協助市民申請醫療費用豁免。

深水埗區 40 萬人口 全區僅一所有夜診

陳凱欣今早（29 日）在港台《千禧年代》表示，不少市民倚賴公營醫療服務，非常關注收費改革。她提及深水埗有逾 40 萬人口，區內只有長沙灣一間家庭醫學診所提供夜診，惟假日沒有夜診服務。她並指，對比港島，深水埗的私家診所或醫院少很多，如果市民有需要求診，「夜晚同假日晚上如果有事點算？可能最終都係去明愛醫院排急症」。

陳指出，醫管局早前提及會在明年第二季陸續增加夜診服務量至 2.5 萬個名額，與元旦實施收費改革的時間點有落差，希望當局提早增加夜診服務。她並說，不少非牟利或慈善機構有中醫及西醫服務，建議政府加強公私營協作，例如與這些機構協調服務時間，可否推遲服務時間至晚上，令市民有更多求診選擇。

建議醫管局提供用身份證查醫療費

此外，當局增設每人每年一萬元的收費上限。陳凱欣指出，申請醫療費用減免的手續繁複，不少長者和家庭都不明白如何申請，例如牽涉審查八達通卡和其他電子儲蓄，對他們來說有困難。對於醫管局設立 10 個專隊處理費用減免申請，陳認為一定要再增加，除了長者查詢，一般家庭也未必明白，相信元旦起會有大量查詢。她又說有長者手機無法上網，或不熟悉手機應用程式操作，如果要他們自己計算累積的醫療費亦有困難，認為若醫管局優化系統，可透過身份證查詢累計的醫療費用，會更方便市民。

工聯會鄧家彪在同一節目表示，擔心收費改革後，病人會否因加價而不求醫，甚至改變服藥習慣，避免吃藥。他同樣提到有不少基層家庭不知道可申請醫療費用豁免，認為政府需要宣傳更多，例如清楚說明三人家庭、四人家庭的資產審查如何計算。他指出，符合申請資格的人士有 140 至 150 萬，但至今只有 5 萬宗成功申請，兩者差距甚遠。