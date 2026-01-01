公立醫院新收費下 首日接收近二千名病人 約百二人豁免收費

【Now Sports】車路士周四在官方網站公佈，已與領隊馬利斯卡分道揚鑣。車路士周四透過官方網站向外宣佈與領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）分道揚鑣的消息：「馬利斯卡任內帶領球隊贏得歐協聯及世界冠軍球會盃冠軍，這些成就將會成為球會近年歷史的重要一頁，我們感謝他為球會所作出的貢獻。球會今季仍有4項賽事需要爭逐，包括爭取歐聯席位等重要目標，馬利斯卡與球會均認為此刻需作出改變，此為球隊爭取重返正軌的最佳機會。我們祝福馬利斯卡日後一切順利。」車路士近期在馬利斯卡領軍下成績不濟，近7場英超得1勝，雖現時仍排英超第5位，但已落後榜首的阿仙奴15分。另外，英媒報道馬利斯卡與車路士高層鬧不和，加上一些匪夷所思的部署，包括近期多次在下半場換走高爾彭馬，都成為他離隊的主因。

