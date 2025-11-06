公立醫院殮房明年元旦開始調整收費 免費改為首三日不收費

【Now新聞台】公立醫院殮房明年元旦開始調整收費，由原本免費改為首三日不收費，之後按日收費。

遺體首三日可以免費存放，但到第四日起，每日收100元；到第十八日起，增至每日200元；第三十四日起，就要550元。

醫管局指，在釐定殮房收費時已考慮各項因素，包括醫院運作及市場同類服務收費水平等，並為部分有經濟困難的市民設立豁免機制。若病人生前已領取綜援或長生津等援助，可獲豁免有關收費。但收費屬於行政費用，故不適用於每年一萬元醫療費用上限機制。

#要聞