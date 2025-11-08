LO_2.jpg

公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂今日指，考慮市民意見後，決定將遺體免費存放期，由首3日延長到28日。

盧寵茂指現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，同時減輕醫管局殮房壓力。

預計10%遺體存放需要付費

醫管局行政總裁李夏茵指，遺體在公立醫院殮房存放第5周起，將收取每日200元。到第6周，每日收費550元。根據醫管局數據，80%遺體在第28日離開醫管局殮房，餘下的遺體中，有一半為申領經濟援助和獲得豁免費用的巿民，預計推出新政策後，只有10%遺體存放需要付費。

廣告 廣告

醫管局質素及安全總監黃立己表示，逾95%在公立醫院離世的病人，在3個工作天內已獲發出死亡證，99%以上在7個工作天內獲發死亡證。他指遺體儲存時間中位數約3星期，不過有上升趨勢，逾10%遺體逗留在殮房超過1個月。在今年服務高峰期，有13間殮房的遺體儲存率超過百分百，形容情況不理想。

醫管局總行政經理潘綺紅表示，會為有經濟困難或特殊情況的家庭提供全額減免，以及豁免因死因裁判等衍生的延誤收費。如果家屬有經濟困難，可向醫院提出，院方會盡力協助家屬申請豁免相關費用。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公立醫院殮房明年按日收費-盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日/616401?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral