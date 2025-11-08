iHerb雙11優惠全網限時74折
公立醫院殮房明年按日收費 盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂今日指，考慮市民意見後，決定將遺體免費存放期，由首3日延長到28日。
盧寵茂指現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，同時減輕醫管局殮房壓力。
預計10%遺體存放需要付費
醫管局行政總裁李夏茵指，遺體在公立醫院殮房存放第5周起，將收取每日200元。到第6周，每日收費550元。根據醫管局數據，80%遺體在第28日離開醫管局殮房，餘下的遺體中，有一半為申領經濟援助和獲得豁免費用的巿民，預計推出新政策後，只有10%遺體存放需要付費。
醫管局質素及安全總監黃立己表示，逾95%在公立醫院離世的病人，在3個工作天內已獲發出死亡證，99%以上在7個工作天內獲發死亡證。他指遺體儲存時間中位數約3星期，不過有上升趨勢，逾10%遺體逗留在殮房超過1個月。在今年服務高峰期，有13間殮房的遺體儲存率超過百分百，形容情況不理想。
醫管局總行政經理潘綺紅表示，會為有經濟困難或特殊情況的家庭提供全額減免，以及豁免因死因裁判等衍生的延誤收費。如果家屬有經濟困難，可向醫院提出，院方會盡力協助家屬申請豁免相關費用。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公立醫院殮房明年按日收費-盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日/616401?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
白宮經濟顧問哈塞特：政府停擺已開始「對經濟造成衝擊」
隨著美國歷史上最長的政府停擺已持續 38 天，對經濟和民生造成廣泛影響，特朗普政府的一位高階經濟學家週五（7 日）對創紀錄的政府停擺可能造成的損害發出新的警告。此時，參議院仍在努力達成結束停擺的協議，而各地機場也開始減少航班。鉅亨網 ・ 19 小時前
田北辰沽粉嶺G2000全幢貨倉 加拿大基金4億洽購突縮沙 內地物流公司3.8億接手
由G2000集團主席田北辰持有並自用逾三十年的粉嶺縱橫二千貨倉大廈，近日易手。市場消息指，物業最終由一間內地物流企業以3.8億元購入，平均樓面呎價約3,075元。據悉，買家計劃自用作物流營運中心，交易一度峰迴路轉，原本早前有加拿大基金出價4億元洽購，惟臨門「縮沙」未成事。閱讀更多：田北辰擬出售G2000粉嶺全幢貨倉 傳加拿大基金4億洽購尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億該物業位於粉嶺安樂門街5號，為全幢貨倉大廈，地盤面積約36,414平方呎，樓高5層，總樓面約123,591平方呎。消息人士指出，這類具規模的整幢貨倉近年市場罕見，加上附有多個車位及約10個卸貨位，對物流業而言吸引力十足。田北辰接受《星島日報》查詢時證實已售出該物業，表示是集團業務轉型下的自然決定。他表示，世界趨向專業化，過往G2000自設物流團隊，運作繁複，但近年外判後，無論效率或成本都更理想，所以不再需要整幢貨倉，決定放售。田氏透露，集團於1993年以約1億元購入該貨倉，持貨32年帳面賺約2.8億，升值近3倍，升幅與同期的恒生指數及通脹接近。他強調，這筆錢若投入股28Hse.com ・ 1 天前
公院殮房明年收費新方案 預計僅1成個案會被收費
【on.cc東網專訊】醫管局早前公布殮房明年1月1日起將由免費改設收費，惹起外界關注。醫管局質素及安全總監黃立己今日（8日）表示，過去幾日收到市民及不同持份者意見，逐改善有關方案。最新的收費安排下，遺體免費存放時間由首3日延長至28日，第29日起每日改收200港on.cc 東網 ・ 21 小時前
JPEX案｜前藝員鄭雋熹另涉洗黑錢1800萬 再提堂續還押至12月中
虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，包括31歲前無綫藝員鄭雋熹昨日首次提堂。鄭亦另涉一宗涉及JPEX的洗黑錢案，早前已被控，該案日今(7日)於東區裁判法院再提訊，控方指案件涉及清洗約1800萬犯罪得益，並與JPEX案件有關，故將申請案件轉介高等法院處理。裁判官高偉雄把本案押後至12月15日，與鄭及林作am730 ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「人民咖啡館」走紅 官媒批濫用社會情感
【on.cc東網專訊】全國多地近日出現名為「人民咖啡館」的店家，並成為社交平台的打卡新地標。但有網民質疑，「人民」一詞具有強烈的公共屬性和政治內涵。官媒周五（7日）發表評論，指將「人民」一詞作為商業咖啡店的標識實屬不妥。on.cc 東網 ・ 20 小時前
海關遇襲案疑犯母親涉誤導警員被捕｜「鴨王」絕味陷經營危機｜阿 Sa 新戀情曝光｜11 月 7 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 7 日（星期五）。本港受達強風程度的東北季候風影響，大致多雲，初時有一兩陣雨；明日日間部分時間有陽光，氣溫約 24 至 28 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中達強風。展望周日、周一大致天晴日間炎熱；周二、周三風勢頗大稍涼。明日最高紫外線指數約 7，屬「高」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
江玉歡：應定期檢討公院殮房設施是否足夠 殯儀業界冀壓縮流程 預留足夠時間予家屬（張曼琳報道）
【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我now.com 新聞 ・ 16 小時前
住新界真係不如返深圳住？港島新界深圳置業400萬買到咩？
十月底一名來自上海的港漂接受本地報章訪問，表示在父母資助下，於今年5月以418萬元購入筲箕灣傲華一個實用面積220平方呎的開放式單位，成功「上車」，表示只選擇港島新樓，更豪言：「住新界不如回深圳住！」。咁究竟住新界係咪真係不如住深圳呢？我們嘗試以事主418萬元作為預算，為大家睇睇在各區有甚麼選擇！28Hse.com ・ 1 天前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 1 天前
笑到最後｜最好今次跌鋪勁（高明）
以標普指數計，如果一名投資者不幸喺2018年12月初買入，食晒成個月接近一成嘅跌幅，如果之後唔理長坐，去到2021年12月將會升超過七成，持有至今則升135%。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
金缸經｜人均GDP達到中等發達國家水平如何做到？
習主席在中共二十大會議報告中稱，2035年的目標是人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平。一家大家以為很權威很有公信力的媒體報道時，寫上了「雖然中等發達國家收入水平沒有清晰的定義，但瑞銀和麥格理的經濟學家表示，這意味着在到2035年的15年間，GDP和人均收入增加一倍。他們說，這就要求在此期間GDP年均增長率在4.7%左右，這一點很難實現。」BossMind ・ 1 天前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前