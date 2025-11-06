公立醫院殮房明年改收費 殯儀業界：豁免收費時間應延長至1個月

殯儀業商會理事長鄭志傑表示，豁免收費時間應延長至1個月。(資料圖片)

醫院管理局在上周五(10月31日)公布，公立醫院殮房改為遺體存入後首三日豁免，第4日起每日收費100元，第18日起升至每日200元，第34日增至每日550元。殯儀業商會理事長鄭志傑表示，豁免收費時間應延長至1個月，因辦理相關證明文件，包括死亡證等，需時可達20天。

基本上需要繳付過千元

鄭志傑出席商台節目時表示，公立醫院需時3至5個工作天處理相關證明文件，家屬之後再到入境處死亡登記處申領死亡證。鄭志傑提及，如果家屬安排火葬，亦要向食環署預約火化爐。鄭志傑指，遺體會有大約20日的時間需要存放於醫管局殮房，家屬基本上都需要繳付過千元。

遺體存放不多於一個月不應視為濫用

鄭志傑強調，遺體存放不多於一個月，基本上不應視為濫用。他又提及，受公眾假期及周末的影響，公立醫院處理文件時間亦需延長，需時可以超過一周。他補充，食環署火化爐是由申請起計15日內，可獲安排火化爐，但不確定具體日期。另外，本港殯儀館亦沒有足夠空間存放遺體，難以代替公立醫院殮房。

此外，如家屬想安排土葬，鄭志傑指，由於涉及抽籤選擇墓地，所需的時間或會更長。他又建議當局在這方面多作溝通，因現時處理遺體及殯葬流程，又屬多個政府部門處理，若能整合或能縮短時間。

醫管局未曾與業界討論

鄭志傑表示，自己都是數天前才知道有關收費安排，醫管局未曾與業界討論過相關事宜。

