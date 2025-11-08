iHerb雙11優惠全網限時74折
公立醫院殮房遺體免費存放期由三天延長至廿八天
【Now新聞台】公立醫院殮房明年一月一日起收費。醫務衞生局局長盧寵茂稱，與不同持分者商量後，決定修改方案，將遺體三天的免費存放期延長至28日，下午會再交代詳情。
醫務衞生局局長盧寵茂：「引入收費不是為了增加收入，主要目的是想引導市民、死者家屬可以盡早安排處理殯儀的服務，從而將遺體送去殯儀的機構，為先人著想，令先人早日安息，亦可以減低醫管局醫院殮房壓力。」
公立醫院殮房明年按日收費 盧寵茂指考慮市民意見後將遺體免費存放期延長到28日
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，醫務衞生局局長盧寵茂今日指，考慮市民意見後，決定將遺體免費存放期，由首3日延長到28日。 盧寵茂指現時存放在公立醫院殮房的遺體平均日數達3周，個別個案超過一個月，甚至超過1年，情況並不理想。他強調引入收費並非為增加政府收入，而是希望為死者家屬盡快安排殯儀事宜，令先人早日安息，am730 ・ 6 小時前
江玉歡：應定期檢討公院殮房設施是否足夠 殯儀業界冀壓縮流程 預留足夠時間予家屬（張曼琳報道）
【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我now.com 新聞 ・ 2 小時前
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15（郭寶鴻報道）
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加now.com 新聞 ・ 4 小時前
現場直擊｜全運會公路單車賽選手衝刺 抵達終點
【Now新聞台】全運會男子公路單車個人賽項目於今日(11月8日)橫跨粵港澳三地舉行，選手衝刺抵達終點珠海博物館，全程歷時超過5個小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
