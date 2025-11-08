公立醫院殮房遺體免費存放期由三天延長至廿八天

【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加

now.com 新聞 ・ 4 小時前