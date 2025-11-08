iHerb雙11優惠全網限時74折
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15(湯偉圓報道)
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。
過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。
港隊代表認為，過程嚴格和暢順。
港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」
作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。
珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」
亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。
香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」
選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為運動員打氣。
中五學生GOLDEN：「覺得很澎湃、很興奮，全國各地的選手都香港比賽，是很難得的機會，也可展示香港很好的基建設施，例如港珠澳大橋和道路。」
選手在本地作賽，約一個半小時，當選手經過港珠澳大橋接線，就是完成挑戰55.8公里長的香港賽段。而港珠澳大橋香港口岸和相關路段在中午十二時半後陸續解封。
#要聞
