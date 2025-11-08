iHerb雙11優惠全網限時74折
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15（郭寶鴻報道）
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。
231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。
港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。
港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。
進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。
途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。
去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加入，不過都被追番。主車群一直踩到最後幾百米，一班車手鬥後勁衝刺，港隊未能夠突圍而出。畫面右方，白衫山東劉志城首先壓線奪金，北京薛超華及雲南胡海杰得第二及第三，3名港隊代表跟隨主車群過終點，朱浚瑋第15名成績最好，張仕浩及游秉璋分別排21及24。
單車港隊代表劉允祐：「原先可能以我後程進攻為主，到最後發現很多隊伍也是以集體衝線為目標，因此沒有太多機會能夠嘗試，最後便以朱浚瑋帶隊衝刺，最後可能名次一般，但也是我們的B計劃。」
單車港隊代表朱浚瑋：「公路單車就是這樣，不會百分百能執行計劃，這也是公路單車的魅力所在；至於能否帶我出來，現在帶不到，證明我們還有進步空間，可以進步。」
一連三日公路單車，壓軸是周日的女子個人賽，港隊6人出戰，李思穎力爭衛冕。
#要聞
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15(湯偉圓報道)
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。港隊代表認為，過程嚴格和暢順。港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為now.com 新聞 ・ 12 小時前
