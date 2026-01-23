公路結冰多車相撞1死15傷 港口冰封魚群缺氧亡

【on.cc東網專訊】內地近日受寒潮影響，各地警方紛紛呼籲路道使用者注意交通安全。滬昆高速江西省萍鄉市境內路段因雨雪冰凍天氣致道路結冰，周三（21日）晚上7時許發生多車碰撞事故，警方通報1死4傷。有報道則引述醫院消息指，車禍共有15名傷者求醫。

此次車禍發生於萍鄉市安源區滬昆高速曾家高架橋附近。網民發布的現場畫面顯示，其中一輛旅遊巴與其他車輛碰撞時，車身迸發出火花。內媒從當地一家三甲醫院了解到，部分傷者入院接受治療，其餘人留院觀察。

另外，遼寧省大連市莊河港附近海域近日有大量梭魚異常死亡，從網上影片所見，海水因寒潮結冰，大量梭魚被封凍在冰層中，部分魚仍在掙扎，部分魚則已反肚漂浮。隨後有人駕船破冰捕撈，也有人在岸邊用魚網撈魚。內媒周三從莊河港相關工作人員和有關部門處獲悉，這些梭魚是因近岸海水迅速結冰，導致水中缺氧而大量死亡。

中央氣象台周五（23日）發布消息，貴州、湖南等地周四（22日）出現降雪或雨夾雪天氣，預計周五至周六（至24日）全國大部分地區氣溫逐漸回升，期間青藏高原降雪後局部地區降溫可超過10℃。華北、黃淮、汾渭平原、四川盆地等地大氣擴散條件較差，有輕至中度霾天氣；新疆、西藏部分地區有中到大雪，局地有暴雪或大暴雪。受冷空氣大風影響，西北部分地區周六至下周日（25日）有沙塵天氣。

