居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
公開信批川普 FEMA數員工遭停職
（法新社華盛頓26日電） 美國媒體報導，川普政府今天暫停聯邦緊急事故管理總署（FEMA）數名員工的職務，原因是他們公開表達對川普執政下該機構行事風格的不滿。
在昨天颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）20週年紀念日發出的公開信中，180名現任和前任員工表示，川普政府實施的預算削減、人事決定等改革措施，可能會使聯邦緊急事故管理總署因應2005年卡崔娜風災時飽受批評的局面重演。
在這180人之中，有36人簽了名，其他則因擔心遭到報復並未具名。
「紐約時報」（The New York Times）今晚報導，檢視電子郵件後發現，「約有30名」員工被停職。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這些電子郵件通知聯邦緊急事故管理總署員工，他們將立即進入行政休假，「不上班，但繼續領取工資和福利」。
川普今年1月重返白宮後，就表示他希望廢除聯邦緊急事故管理總署，讓各州「自行解決問題」。
2005年8月下旬，卡崔娜颶風侵襲美國南部墨西哥灣沿岸，導致路易斯安那州紐奧良市發生災難性的洪災。這場風災造成1000多人死亡，經濟損失超過1000億美元。
聯邦政府對這場風災的回應，因溝通混亂和延誤援助受災戶而遭到砲轟。
隔年，國會通過卡崔娜颶風後緊急管理改革法案（Post-Katrina Emergency Management Reform Act），以改善自然災害的應對措施。
昨天發出的公開信請求國會將聯邦緊急事故管理總署打造為內閣級的獨立機構，並採取措施保護其免受「政治動機解僱」的影響，此外還提出了其他建議。
信中指出，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）所推行的支出限制，削弱了「聯邦緊急事故管理總署迅速執行任務的權限和能力」。
其他人也在看
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
特朗普：若沒中國學生赴美留學 美國大學將「玩完」
美國總統特朗普周二(26日)表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），又稱如果沒有中國學生幫助美國的大學維持營運，美國大學體系將很快完結（go to hell very quickly）。Fortune Insight ・ 5 小時前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 1 天前
華爾街日報稱 中國國際貿易談判代表李成鋼將赴美舉行會晤
【彭博】— 《華爾街日報》報導，中國本周將派遣一名重要的貿易談判代表前往美國，表明雙方關稅休戰後正在恢復溝通。Bloomberg ・ 1 天前
白宮經濟顧問：特朗普需時數月決定聯儲局主席接任人
美國國家經濟委員會主任哈塞特周一表示，美國總統特朗普仍需時數個月決定誰將接替聯儲局主席鮑威爾，稱財政部長貝森特正物色人選，他和特朗普正面試一些非常優秀的候選人。 另外，哈塞特認為，鮑威爾上周五暗示或減息的演講很有道理，但稱聯儲局行動稍晚，指過去六個月的年化物價漲幅為1.9%，通脹率已經大幅下降。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
港股24小時交易 打工仔炒股應該幾時休息？
港股24小時交易，耀才打「開口牌」，直指初期有助提升港股成交額50%至70%，長遠實施成交翻倍，本港應要順勢而為。港股是否一開就會「發大財」，暫時未有研究結果，但若港股開通全日交易，加上美股明年實施「24X5」，除了對小型券商可能造成壓力外，一般打工仔要貼市投資，未來會有相當難度，或者要考慮改變睡眠習慣、轉工甚至辭職炒股Yahoo財經 ・ 1 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
建滔張國榮料恒指年底前升至30000點
港股今日大幅造好，逼近26000點，見2021年10月高位，建滔集團(0148.HK)主席張國榮於半年業績記者會表示，由於有北水流入，故認為港股仍有上升空間，預計今年底前可以升至30000點水平。infocast ・ 1 天前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前