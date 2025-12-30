公院元旦 1.1 起加價 殘障人士協會調查：醫療開支年升近兩倍 籲調低一萬元「封頂」門檻｜Yahoo

公院元旦 1.1 起加價 殘障人士協會調查：醫療開支年升近兩倍 籲調低一萬元「封頂」門檻

【Yahoo新聞報道】公營醫療收費改革即將在元旦（1月1日）實施，調高多項服務收費，包括急症室、專科門診收費等，病人全年醫療費達一萬元時可「封頂」豁免之後的費用。有殘疾人士協會調查指，加價將對非綜援殘疾人士及其家庭造成更大經濟負擔，估算每年醫療開支將升近 2 倍；調查亦發現，近 9 成殘疾人士不滿加價升幅比率。協會呼籲政府增設對非綜援、低收入殘疾人士醫療開支支援，並考慮調低一萬元的收費上限。

加價後醫療開支升近 2 倍

自強協會（肢體殘障人士及照顧者資源中心）於 9 月對 110 位肢體殘疾人士進行調查，其中 78.2 % 受訪者為非綜援對象。調查指，受訪者平均需於公院覆診四科，一年平均覆診 4 次，使用普通科門診 3 次，及使用急症室次數 1 次，以上述項目平均數計算，每年開支約 700 元，加價後估算每年開支將升至 1850 元，升幅 1.64 倍。

廣告 廣告

另外，調查訪問受訪者對加價升幅比率的滿意度，58.2 % 的受訪者表示非常不滿意，30.9 %的受訪者表示不滿意，佔近 9 成。

有超過八成受訪者表示擔心加價後會增加經濟負擔。協會引用其於 2022 年的調查結果指出，逾四成受訪者表示，除了醫療費用，復康用品及個人護理，如輪椅、吊機、尿片等支出亦佔整體生活開銷四至六成。自強協會中心主任吳恩兒表示，非綜援人士往往需依靠家庭支援或個人積蓄支付費用，建議政府仿效關愛基金，設立專項援助，支援非綜援殘疾人士的復康及醫療開支。

吳又指，加價後公營醫療年度收費上限現為一萬元，惟不少個案藥費未達上限已感負擔沉重，「個豁免（一萬）你真係要入埋廠、入醫院住幾個月先攞到」，建議當局研究下調「封頂」金額門檻。

殘疾人士：醫療費增負擔「喘唔過氣」

69 歲的蕭先生與 71 歲的妻子同患小兒麻痹症，二人領取普通傷殘津貼每月合共 4190 元。兩人每年需到公立醫院覆診約 5 至 6 次，另正服用政府供應藥物。醫管局明年調整收費後，單是專科門診費用將由 480 元增至 1500 元，藥費亦由 468 元升至 2600 元，每年醫療開支由$4688 增至 $7840，升近一倍。

公營醫療收費改革後，蕭先生家庭醫療費用大增

除了基本醫藥費，輪椅及相關維修保養亦是一筆不小開支，蕭先生表示，加價令生活壓力大增，形容「喘唔過氣」，他指自己「好彩」尚有家人協助，惟相信許多輪椅使用者則未必能承受。