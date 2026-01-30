公院加價後私營醫療機構亦加價 盧寵茂：無數據顯示兩者相關

【Now新聞台】公立醫院急症室加價近一個月，有議員關注私營醫療機構收費亦急升。醫務衞生局局長盧寵茂指，現階段不認為兩者相關，會持續跟進處理。

立法會議員(香港島西)陳學鋒：「私營機構的收費加幅似乎沒有控制到，導致到我已經聽到有些私家醫生、私家診所、家庭醫生開始在加價，令到我們市民，政府又加、私營又加，不斷加上去，這個狀況究竟局方有沒有一些方式方法準備去監管。」

醫務衞生局局長盧寵茂：「我們現在沒有任何數據，指私營醫療收費是因為我們的收費調整有改變，如果你有數據麻煩你給我，我們暫時沒有數據看到，我們會密切監察著的。」

