公院加價︱減免機制無人知？前線質疑解說不足 醫管局：日接5000申請︱Yahoo

廣華醫院在門診大樓地下新設醫療費用減免申請櫃位。

【Yahoo新聞報道】公營醫療 1 月 1 日起調整收費，醫療費用減免機制亦擴大惠及低收入人士、長期病患者及貧困年長病人，有需要人士經申請及審查可獲減免醫療費用。惟有前線人員向《Yahoo 新聞》透露，不少病人不了解新機制致現場混亂，質疑局方解說不足。記者周一（12日）於廣華醫院訪問多名病人，全不知可申請減免。有病人為年幼女兒申請後誤以為自己會同獲減免資格，經醫生提醒後方知要另外申請，因同日籌號派畢而需要擇日再前往申請。

醫療費用減免機制於今年元旦起擴展，沒有領取綜援、院舍券及 75 歲以上長者生活津貼人士如有需要，可申請減免醫療費用。若市民欲申請減免，須於帶同有關文件正本及副本前往公立醫院或診所的醫務社會服務部、所住地區的社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位遞交申請表格。

前線人員：有病人鼓譟

有公院前線人員向《Yahoo 新聞》質疑醫管局解說不足，致大批求診病人誤解新機制，部份以為先付費再申請豁免退款，事後才得知不能受惠減免機制，導致現場混亂和鼓譟。

《Yahoo 新聞》周一（12日）下午前往廣華醫院門診大樓視察，醫院於地下新設專門處理醫療費用減免申請的櫃位，有約十名市民輪流處理申請或查詢。櫃位營運時間至下午 5 時 15 分，取籌處於下午近 4 時 40 分貼出「今日籌號已滿」的告示。記者向負責職員查詢每日籌號限額，對方稱視乎當日個案數量截籌，提醒最好早些到場申請減免。

醫院內貼出醫療費用減免的申請資格，病人取籌後會即場獲社工接見協助申請。

病人不知可申減免：400元睇急症「都幾貴」

記者在大樓內訪問 5 位病人，全部受訪者均表示不知道可申請醫療費用減免。其中黃小姐表示，就讀小學的女兒需定期於骨科覆診，早前她經醫務社工提醒，為女兒申請醫療費用減免資格並順利獲批。由於該次申請是依其家庭入息及資產文件獲批，黃小姐誤以為自己也同獲減免資格，直到昨日再帶女兒覆診時才獲醫生提醒須另行申請，「我覺得好麻煩，佢（女兒）都係隸屬我（家庭入息），你哋真係要提吓其他人」。她在女兒覆診後到該院醫務服務部欲遞交申請表，惟職員表示當日籌號已派發完畢，着她改天到場遞交文件。

另一名受訪蘇先生陪同懷孕太太到急症室求醫，表示不知道可申請醫療費用減免，獲記者告之後亦有意申請。被問到對公營醫療新收費的看法，蘇先生坦言覺得400元急症費用「都幾貴」，一般情況都會去私人診所求醫，不過太太一直於廣華醫院做產前檢查，因此身體不適也選擇回該院求醫。

因應當日申請人數，廣華醫院醫務社會工作部櫃位周一 (12日) 下午 4 時半過後截籌。

全年醫療收費上限一萬元 病人需申請

根據醫管局資料，當局在審批醫療費用減免申請時會分別考慮經濟因素和非經濟因素批出資格。經濟因素方面，一人家庭每月家庭入息不可超過相應「家庭住戶每月入息中位數」的 150%（目前為$15000），二人或以上家庭的每月家庭入息則不可超過中位數，同時，病人的家庭資產值亦要低於適用於其家庭人數的公屋資產限額。

如未符合經濟因素，病人也可以提供其他非經濟因素供醫務社工和社工考慮，包括使用公營醫護服務的頻率和病情嚴重性、是否殘疾人士或須供養子女的單親家長或其他弱勢社群人士，以及病人有沒有其他特別開支和合理社會因素等。如病人的家庭入息不超過家庭每月入息中位數的 75%，並符合資產限額資格，則可獲考慮全數減免醫療服務收費。

醫管局亦於今年推出全年一萬元醫療收費上限，持有香港身份證人士如在同一年內在公營醫療機構醫療費達一萬元，該年度將不用再繳付醫療費用。病人可在已繳交費用達到一萬元時在「HA Go」App 或在公院繳費處申請，無需經濟審查。即使病人於獲批前已繳交的醫療費用超出一萬元，多出的費用會帶落下一年，支付隨後年度的合資格醫療費用。不過，是日受訪市民亦同樣不知有此安排。

醫管局表示已動員千名職員義工推廣，將繼續與區議員、病人組織等合作將資訊傳遞予市民。

醫管局：已調派逾千職員義工宣傳

醫管局回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，已調派逾千人包括病人服務大使、專責推廣流動應用程式 HA Go的同事、醫管局員工、義工等，在各公立醫院門診、繳費處、藥房等協助病人處理收費改革的相關問題。醫管局亦會繼續與各地區的區議員、病人組織等合作，讓資訊進一步滲透至廣大市民。另外已製作不同小冊子及影片，介紹機制詳情，市民可於 HA Go、醫管局網頁及社交媒體瀏覽相關資訊，包括申請手續及需要備妥的文件，以及使用經濟審查計算程式，初步自行評估是否合乎申請資格，確保申請過程更順暢。

已批5.4萬宗減免申請 部份人半小時獲有條件減免

局方另表示自實行新機制後，每日平均接獲約 5000 宗醫療費用減免申請，平均約 85% 申請個案獲批減免，可即日獲發醫療費用減免證明書，部分聯網獲批率更接近 90%。醫管局至今批出逾 5.4 萬宗醫療費用減免申請，包括逾 2 萬宗「有條件減‍免」申請，即有關病人未能提交證明文件進行經濟審查，但仍獲彈性安排處理，可以即時獲得醫療費用減免。局方續指，有關彈性安排適用於短期內就診的病人，病人只需簽署聲明書及聲明大概經濟狀況合乎資格後，便可獲特別安排批出三個月有效的「有條件減免」，大部分可以在提交申請後約半小時內完成有關手續，但病人必須在三個月內親身或郵容提交相關證明文件進行經濟審查。