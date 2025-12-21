公院加價︱調查指逾九成基層憂加價影響求診意欲 醫管局澄清：已獲全額減免人士不受影響︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】社區組織協會早前發表調查，在 109 名尚未申請醫療費用豁免的受訪基層人士中，超過 90 % 人士認為醫療費用加價會影響未來求診意欲。醫管局今日（21 日）回應，強調收費改革將擴大醫療費用減免機制，受惠人數將增加至接近 200 萬人。

社區組織協會的調查顯示，在該群組尚未獲得豁免的人士中， 37 % 人不清楚設有收費豁免制度， 34 % 人則表示不知道申請方法。關於加費的影響，有 52 人（ 47.7 % ）認為對求診意欲有非常大影響， 49 人（ 45 % ）表示有影響，僅 8 人（ 7.3 % ）認為不受影響。此外，近 90 % 受訪者反映預約家庭醫學服務困難，難以在短時間內就診。

不影響約 60 萬名已獲全額減免的人士

醫管局發言人澄清，公營醫療收費改革並不影響現時約 60 萬名已獲全額減免的人士，包括綜援受助人、 75 歲或以上長者生活津貼受助人，以及長者院舍照顧服務券計劃級別 0 的院舍券持有人。這些人士的全額豁免會在 1 月 1 日收費改革實施後自動延續。局方指出，改革的重點措施是擴大減免機制，令上述三類社福計劃以外的合資格受惠者，由現時 30 萬人增加 110 萬至 140 萬人，總受惠人數將大幅增至接近 200 萬人。

針對預約困難問題，醫管局表示家庭醫學門診主要服務病情穩定的長期病患者及偶發性疾病患者。長期病患者會由診所安排覆診時間，而偶發性疾病患者則可透過電話或「 HA Go 」應用程式預約 24 小時內的診症名額。為了配合《基層醫療健康藍圖》，醫管局正重新定位門診服務，聚焦為低收入家庭及貧困長者提供服務。

協會：調查目的並非批評加費

醫管局提到，北區及將軍澳南的新診所已於去年及今年投入服務，提供假日門診的診所亦已在今年增至 15 間。政府亦已於 11 月推出「家庭醫學門診優先群組試行計劃」，涵蓋 65 歲以上長者、綜援受助人及在職家庭津貼受惠人等特定群組，約 80 萬人可優先預約診症服務。局方計劃在 2026 至 2027 年度進一步增加名額並研究延長服務時間。

社區組織協會回應指，調查中表達擔憂的主要是該 109 名未有豁免的受訪者，而非全數 200 名受訪者。協會強調調查目的並非批評加費，而是探討如何優化家庭醫學門診的功能，使其更有效提供預防為重的服務。協會期望，與基層醫療署及醫管局會面交流，反映調查所見的問題，以確保公營醫療服務能更精準回應基層市民的健康需求。