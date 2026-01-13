公院加價｜急症室加到 $400 真的有效？非緊急求診人數跌 18%！市民怒吼連馬會戶口都要查？

公院加價｜香港公立醫院收費改革自今年元旦起正式「敲響鐘」，急症室收費由原本的 $180 飆升至 $400，瞬間成為全城熱話,。新制實施一星期後，醫管局行政總裁李夏茵首度開腔評價成效，直言公營醫療服務改革「運作正常」，並已達到預期效果。

公院加價｜李夏茵親解「資產審查」：有必要，減免並非福利

對於市民最關心的醫療費用減免機制，連馬會投注戶口內的資產亦在審核之列，她拋出了一句引起討論的重點：「減免並非福利，而是支援有需要的人。」

公院加價｜急症室唔再係避暑山莊？非緊急求診人數顯著下跌

公院收費調整的核心目標，在於將珍貴的醫療資源引導至真正有需要的病人身上。根據最新數據顯示，新政實施首星期，急症室整體求診人數較去年同期減少了接近 12%。

當中最令人關注的「次緊急」及「非緊急」類別（即分流類別中的第四及第五類）求診病人，更有約 18% 的顯著跌幅。李夏茵指出，雖然輕症病人減少，但「危殆」及「危急」等緊急類別的病人數目則保持相若，反映改革成功令服務更到位。她強調，目前暫未見到有病人因為收費問題而延誤就醫，或是出現「因病致貧」的情況。

公院加價｜「減免唔係福利」：資產審查連馬會、電子錢包都無得留低？

雖然收費增加，但醫管局同時放寬了醫療費用減免的門檻，合資格申請人數由 30 萬大增至 140 萬人。實施首 8 天，局方已收到並批核了約 5.5 萬宗申請。

然而，不少市民反映申請手續繁瑣，需要提交大量證明文件。李夏茵在電台節目中強硬回應，重申醫管局運用的是公帑，必須審慎處理：

「這個減免不是福利，而是想支援有需要的病人……公帑要好好運用，所以為何審核資產一定需要。」

她特別提到，確實有市民將部分資產存放在馬會投注戶口或電子錢包內，因此這些亦屬於必須審核的資產項目。

為了加快進度，醫管局已在各聯網增設專隊支援，並已批出約 3.4 萬宗長達 18 個月的減免證明書，以及約 2 萬宗「有條件減免」。

醫管局正研究未來讓市民直接透過「HA Go」程式申請減免，進一步簡化流程。