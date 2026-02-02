公院探病時間研延長 醫生：療養復康醫院較具條件

消息指，醫管局正探討延長病房探病時間。(鍾式明攝)

公立醫院病房現設有固定探訪時間，消息指醫管局考慮到病人意見，正研究延長探病時間，但暫未有定案和結論。有前線醫生認為，療養或復康醫院較具條件放寬一些，急症醫院則空間較有限，強調前提是不影響醫生巡房、進行護理程序等。有病人組織指，有肢體殘障病人希望探訪者可逗留較長時間協助照顧，亦能減輕醫護壓力。

為確保病人有足夠休息和病房運作暢順，不論公立或私家醫院均會訂立病房探訪時間，其中在公院不同醫院和不同病房的時段略有差異，大部分普通病房都會分成中午和傍晚兩個時段。近日有傳醫管局擬調整探病時間限制，消息人士指醫管局考慮到病人意見和要求，正探討延長探病時間，但暫未有定案和結論，惟強調並非完全撤銷探訪時間限制。

公院醫生倡人數上限不宜增

公共醫療醫生協會會長郭宏駿表示，未聞當局擬調整探病時間，相信只要不影響病房運作，輕微調整時間問題不大，但不應涵蓋醫生巡房、進行病房護理程序等時段，因部分程序不便有探病者在附近時進行，如換片、檢查身體等，特別是女病房會衍生更大問題或令男士尷尬；深夜時段則有較少人手，容許探訪或影響運作。他理解本港工時長，探訪者未必配合到既定探病時間，但認為安排在最適合的環境和時間探訪，既不影響醫護工作亦可減少不必要爭拗，包括醫護有時間整合病人情況向家屬解釋，如果隨時都有家屬提問「醫生都會講到亂，或者護士做到一半俾人截住會混亂。」

郭宏駿建議，病房工作相對不繁忙的療養醫院或復康醫院，探病時間可考慮放寬長一點，急症醫院和加護病房等就涉及較複雜的治理和工作，認為放寬空間較有限。不過，他坦言公院病房已經非常擠迫，無論如何也不宜放寬兩人上限以免影響病房運作。

社區組織協會幹事彭鴻昌稱，部分肢體殘障病人在探病時間以外都需要他人協助轉身、去洗手間等，礙於病房支援人員不足而難有徹底服務，他們曾表示期望照顧者或傭工可在病房逗留較長時間。他說，病人組織早前已向醫管局檢討委員會反映訴求，認為既能滿足病人需要，亦可減輕病房醫護工作壓力。他相信，醫院探討放寬探病時間時會從感染控制角度取得適當平衡，如按需要容許個別家屬或照顧者逗留較長時間，亦認為整體探病時間延長都可考慮，但相信不會延長太多時間。

醫管局澄清無計劃取消固定探訪時間安排。

醫管局：時間限制未擬全撤

醫管局回覆指，會定期檢視探訪時間安排，在考慮病人及探訪人士需要、平衡醫院運作和傳播疾病風險等因素後，有需要時會放寬或延長探訪時間。當局重申，各公立醫院現時均設有固定探訪時間，但亦會基於個別病人臨床需要，容許家屬在病房內較長時間陪伴或彈性探訪。就日前社交平台流傳探病時間限制會完全撤銷，醫管局澄清沒有計劃取消固定探訪時間安排。

