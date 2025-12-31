公院收費改革正式實施 急症室求診者稱資訊不足 李夏茵指溝通不會停 已 3.5 萬人申費用減免獲批︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】2026 年元旦日，公立醫院收費改革亦正式實施，當中包括急症室收費增至 400 元。踏入凌晨零時，廣華醫院急症室共有 6 名市民「擲界」，獲允許以舊有收費處理。廣華醫院亦派出人員，在急症室入口駐守，解答病人的查詢。醫管局主席范鴻齡與行政總裁李夏茵亦於晚上到達，巡視收費調整的最後準備。

對於收費調整，有在廣華醫院輪候的病人向《Yahoo 新聞》表示「覺得貴」，又批評自 11 月底，自己多次向不同部門查詢加價的安排，但都不得要領。亦有市民指，覺得加價的幅度可以接受，但擔心公院加價後，會帶動私家醫院亦加價。有加價後求診的市民便認為費用是一個負擔，又說沒有院方人員向她提及過費用減免的相關資訊。

廣告 廣告

李夏茵在收費調整實施後見記者，被問到有市民認為資訊傳達有不足，她指溝通是多方面，會透過不同渠道傳訊，「唔會停」。她又表示，目前已批出35,000人申費用減免獲批，認為是預期之內。

2026 年元旦日，公立醫院收費改革亦正式實施。

市民：擔心私家醫院隨即加價

收費調整在1 月1日零時起實施，醫管局安排傳媒到廣華醫院急症室，採訪措施的安排。現場所見，急症室入口處已放有宣傳用的易拉架，亦有帶上臂章的「服務大使」在急症室候命。院方亦派人向部分求診病人派發籌號，表示是由於部分病人在到院時，仍未到零時，他們的費用仍會按舊有收費計算，以籌號作為記認。此前醫管局曾指，對於「擲界」病人的診金，會「寬鬆處理」。

於元旦前正在廣華醫院急症室輪候的市民中，不少都表示得悉收費調整，但就各有不同意見。與妻兒一同前來的吳先生，表示自己平時較多使用私家醫院，認為急症室加至 400 元「可以接受」、「本身都唔算貴」，相信仍可發揮與私家醫院分流的作用，較擔心的是在公院加價後，私家醫院亦會跟隨加價，「如果私家加價，就真係會好難負擔，始終平時可以的話，都會睇私家先。」本身有醫療費用豁免的林先生則笑言，因為自己有豁免，所以對新收費沒有太大感覺，「都覺得可以嘅。」

陪同七旬母親到急症室輪候的方先生，則表明對加價不滿意，「覺得貴」。他又說，母親長期在到廣華醫院覆診，自己在 11 月底曾向不同的醫院部門及醫護，查問加價的事宜，但都不得要領，「病房……專科的姑娘，叫我問收錢的那個，但最後都沒有人答到我」、「醫生一天要看那麼多病人，怎會有時間答我這些問題。」對於醫管局曾表示，有經濟困難的病人可以申請費用減免，「但是申請的人……那些醫務社工的人手也不足。」方先生又表示，亦擔心在公立醫院加價後，會導致私家醫院也加價。

林小姐認為，若有需要便會求診，不會特別考慮收費。

市民：沒院方人員解釋過費用減免

於零時後才到急症室求診的林小姐，向傳媒表示自己是因腳部細茵感染而求診，她表示若有需要時便會求醫，自己沒考慮是否有加費，「即使 400 元也是會求診」。被問到 400 元是否一個負擔時，她則說，相信對基層而言會是一個負擔。陪同孫兒入院的區太，則認為 400 元的急症室收費，對小市民而言是一個負擔，「希望政府再審視」。她又表示，自己沒有申請費用減免，以及一萬元醫療費用的「每年封頂」，指沒有醫院人員向她解釋過相關的安排。

區太指 400 元的急症室費用對小市民而言是負擔，又指沒有醫院人員向她解釋過費用減免的安排。

醫管局主席范鴻齡與行政總裁李夏茵於晚上近 11 時到場，巡視急症室對於加價的「最後準備」。李夏茵在加費正式實施後會見傳媒，她重申收費改革，是希望醫療資源，「能更到位到有需要病人身上」。她又表示，目前已批出35,000人申費用減免獲批，認為是預期之內。

被問到有市民指，認為醫管局在傳達相關訊息時有不足，李夏茵指「溝通永遠都不能少、不能停」，「就算你說了 1000 次，可能第一次聽，都不是很懂」，表示會透過不同渠道，繼續傳達資訊。