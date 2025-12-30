公院收費調整元旦起實施 醫管局指已調配逾千名「服務大使」支援查詢︱Yahoo

新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
【Yahoo健康】公立醫院收費改革將於 1 月 1 日凌晨零時起正式實施，醫管局於前日（29 日）安排傳媒到瑪嘉烈醫院專科門診部，示範新收費系統下的病人求診流程。醫管局表示，已作多輪內部演練，亦已調配超過 1,000 名「服務大使」，協助解答查詢，務求令運作暢順。
醫管局又重申，對於經濟有困難的病人，已設有醫療費用減免及臨時豁免安排，即使病人未能即時備妥文件，也會有短期過渡處理，確保治療不會受到影響。
料初期出現大量查詢
醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，早於半年前已開始籌備收費調整，包括員工培訓、演練等。他認同，新收費措施初期，或有部分市民不適應，亦可能出現大量查詢，因此已調配超過 1,000 名病人服務大使，在門診、藥房及繳費處等，為病人提供即時協助及解說。
九龍西醫院聯網公營醫療收費改革統籌張子峯便提到，已透過社交媒體、海報單張等多個渠道，向市民解釋新收費安排，已登記「HA GO」的市民，亦會陸續收到由短訊提示。他又特別提醒，指醫管局的短訊不會附帶連結，市民不要誤墮騙徒的陷阱。
強調並非每四星期處方一次藥物
針對部分坊間誤傳的訊息，張子峯澄清，藥物以每四星期為一個收費單位計算，並非每次只會處方四星期藥物，具體的覆診及取藥安排與以往大致相同。
被問到會否有市民因為收費，而拒絕處方藥物，張子峯稱醫生會基於臨床醫療需要處方藥物，若病人真的有經濟困難，可透過醫務社工等申請費用減免。他又指，收費調整下已有減免安排，如一萬元的年度費用「封頂」等，原則是以病人福祉為先。
他亦提到，即使病人短時間內未能備妥文件，仍可以有短暫過渡安排，「只要他願意，三個月內提交一些文件，我們可以在那次（診症）暫時不收費用……如果申請不到的話，才再收費。」
