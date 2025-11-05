公立醫院殮房將收費。

醫管局於明年元旦起調整公營醫療費用，包括公立醫院殮房由現時免費變收費。新安排下除首3日不另收費，第4日起日收100元，至第18日起更增至日收200元，第34日起大幅增至550元。換之言，若先人遺體停放一個月，家屬須付高達4,000元。有立法會議員批評安排無疑對基層造成負擔，建議應考慮延後相關收費，並將豁免收費日數增加至最少7日甚至14日等。

根據新收費安排，明年1月1日起公立醫院殮房費用首3日不另收費，第4日起則每天收取100元，由18日起增至每天收200元，第34日起大增至550元。醫管局昨晚回應指，安排是為善用公共資源；強調會設立豁免機制，包括病人若生前已領綜援或長者生活津貼等援助，將獲豁免殮房服務收費；病人若在生前已獲醫管局的醫療費用減免，將會獲全數或部分減免；如因特殊情況，如要等候死因裁判官作出剖驗遺體指示，此段時間將不作收費。如家屬有經濟困難，亦可向醫院尋求協助。

有網民形容安排如搶錢，笑謔如網購自提點收費模式，「以為集運咩？頭三日免費」有殯儀業界人士則指，單是等候醫院發出醫院證明書，再申請死亡證、預訂火化爐都需要數日至一兩星期；大部分遺體通常須存放三至四周才能出殯。若家屬要「擇日」，遷就親友時間，選擇火化爐地點，需時可能更長。

立法會議員梁熙亦關注安排，指家屬因親人離世已非常傷痛，亦未必可自主決定存放遺體的時間。他又形容家屬要在3天甚至一周內領取遺體並完成後事難度極高。以新收費計算，如家屬於先人離世後兩周火化，今次調整收費，殮房開支就收涉及約1,000元。梁熙認為，殮房收費按日數遞增的做法未必合適，特別是僅首3天豁免收費實屬太短，意味絕大部分家屬處理後事必增加開支，對基層造成負擔。他促請醫管局再三檢視收費，包括延後收費，並將豁免日數增至最少7日甚至14日等。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公院殮房明年元旦起每日計費-遺體存一月收4000議員-增基層負擔/615582?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral