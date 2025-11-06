公院殮房明年存遺體30天索價四千 殯儀業促豁免收費延長至1個月

【on.cc東網專訊】目前為免費的公立醫院殮房，由明年1月1日起改為收費。新收費安排由遺體存入當日起計，首3日不另收費，第4日起每日收100港元，如遺體仍未領取，繼續存放至第18日起，每日會改為200港元。由第34日起，每日存放費用會加至550港元。

殯儀業商會理事長鄭志傑今日(6日)表示，先人離世後，醫管局需時3至5個工作天處理及發出醫學證明文件，家屬之後再到死亡登記處申領死亡證，建議當局將豁免收費時間，延長至1個月，屬較為人性化的做法。現時遺體處理及殯葬流程，分屬多個不同部門處理，若整合或能縮短時間，建議當局多作溝通。

鄭提到，本港殯儀館無足夠空間代為存放遺體，除殮房外，病人家屬可說是別無選擇。若家屬希望安排火葬，食環署現時的做法是由申請起計15日內，提供火化爐節數，換言之，一般情況下，遺體約有20日時間，需要存放於醫管局殮房。新安排下，家屬基本上需繳付過千元費用。

鄭續指，有關估計尚未計及公眾假期或家屬要請假、殯儀安排、親屬從外地回港等因素。若想安排土葬，由於涉及抽籤選擇墓地，所需的時間或會更長。至於收費水平，他認為，醫管局現時的收費模式近似私家醫院，水平或較私家醫院略低。

