公院殮房明年收費新方案 預計僅1成個案會被收費
【on.cc東網專訊】醫管局早前公布殮房明年1月1日起將由免費改設收費，惹起外界關注。醫管局質素及安全總監黃立己今日（8日）表示，過去幾日收到市民及不同持份者意見，逐改善有關方案。最新的收費安排下，遺體免費存放時間由首3日延長至28日，第29日起每日改收200港元，第34日起繼續每日收550港元。他說，以往遺體平均存放時間中位數為3周，加上不同豁免措施，預計少於10%個案會被收費。
他說，過去幾年人口老化之下，在公院離世人數持續上升，2007年約有3.2萬人在公院過世，去年增加至4.1萬，升幅達28%。而醫院的遺體儲存空間，由2007年的1,500個，增至現時3,360個，儲存空間與病床比例也由2007年的1比18提升至現時的1比9。局方亦已提升發出死亡證的效率，過去3個工作天逾9成個案可於3日內發出死亡證，99%可於7日內發出。
不過他指，遺體存放時間仍不理想，有超過10%遺體會存放逾一個月，更有個別個案超過1年。若遺體存放太久，會增加殮房使用率。去年2至5月期間，有8家公立醫院殮房使用率超過100%，而今年服務高峰期期間更增至13間醫院，情況並不理想。
黃續指，據過往數據，預計有80%個案可在最新安排下獲豁免收費，而餘下的20%個案中，約一半人本身有醫療費用豁免，估計少於10%個案會被收費。他又提到，無家屬的遺體個案極少，若醫院有遺體存放太久會聯絡家屬，並提供協助，若長期未能聯絡家屬則會與食環署合作處理。
醫管局總行政經理(專職醫療)潘綺虹說，連日收到不同市民意見，擔心新收費會構成壓力。新方案下，醫管局會為經濟困難、有特殊需要的家庭豁免全數殮房費用，院方亦會協助經濟困難人士申請豁免。至於豁免費用的資格，她說主要會根據逝者背景，但亦會按個別家庭的情況，審視每宗個案。
被問及公布收費後短時間內「褪軚」，是否事前諮詢不足，黃僅稱，醫管局的收費改革，原則是希望「能者共付，減少浪費」。當局制定原本的方案時，參考了醫院運作情況及市場價格，也有諮詢病人組織意見而定，希望透過收費改善存放時間；了解到公眾認為3日時間太短，故作出是次改動。
