公院殮房遺體免費存放延至28日 立法會議員倡局方更人性化處理個案

【Now新聞台】公立醫院殮房明年起，調整遺體存放收費，免費存放日數由3日延至28日，有立法會議員認為局方可更人性化處理個案。

立法會議員(新界北)劉國勳：「我自己都收到一些反映，他們可能要擇日子，可能剛剛親人去世，但整個月都是他們的生日月，有些傳統的忌諱，要令時間長了。我覺得醫管局在政策調整上都應該考慮，是否會影響其他人？是否做到針對性的效果？原本是針對濫用，現在出來的結果是打擊了大部分市民，最終做的調整都是合適的做法。可以聯絡一下看看有甚麼原因、有甚麼能幫到市民，為何要擺放這麼久，除了收費之餘，也能給些關心。」

