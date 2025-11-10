容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
公院殮房遺體存放收費｜殯儀業：每月最少10宗未能預訂火化時段 議員籲醫管局人性化處理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】公立醫院明年就殮房遺體存放收費，原有方案的免費存放期只有 3 日，引來社會爭議，其後醫管局延長免費期至 28 日。有立法會議員認為，放寬免費期至 28 天相對合理，即使有個案需時處理，亦期望醫管局能人性化處理，又倡政府考慮設立一站式平台讓家屬處理先人的身後事。有殯儀業界指出，可能有家屬未能及時預訂火化時段，導致處理遺體的時間較長。
相關報道：
公院遺體存放收費︱殮房免費存放由 3 日延長至 28 日 盧寵茂：非為增加收入「讓先人早日安息」｜Yahoo公院殮房遺體存放收費｜ 醫管局：料實際繳費個案少於一成 經濟困難家庭可申請豁免｜Yahoo
醫管局上周六（8日）提出新方案，公立醫院殮房遺體存放服務的免費期，由 3 日延長至 28 日，踏入第五周將每日收費 200 元，第六周則每日收費 550 元。
立法會議員劉國勳今早（10日）在港台《千禧年代》表示，早前提出只有 3 天免費令坊間反應大，現時延長至 28 日相對合理。他指，需時較長處理遺體的家屬，可能因個人或配套原因，例如需要擇日或有傳統忌諱，而需要較長時間。
劉促醫管局提高敏感度
醫管局稱，遺體儲存在公院殮房的中位數為三星期，少於 28 日的有八成以上，相信在新的收費安排下，大部份個案不需繳交費用。對此，劉國勳認為要了解另外兩成存放較長時間的原因，希望醫管局能人性化處理、接納解釋，始終家屬處理身後事本身已難過。
對於今次收費方案，劉認為本來服務由免費變成要收費，「不能一步跳到咁極端」，認為醫管局需提高敏感度。他又指，為先人辦理身後事涉及多個部門，包括醫管局、入境處、食環署等，認為政府應考慮設立一站式平台，讓家屬毋須「左撲右撲」。
家屬未能預訂火化時段 或須多等 15 日
殯儀業商會理事長鄭志傑在節目表示，業界歡迎現在遺體存放首 28 天免費的方案，稱一般都可在 28 天內完成。他指出，有些情況或涉及地域、日程安排或特別需要等，則會超出 28 天，例如家屬希望土葬，便需配合墓地供應。
食環署現時開放網上預訂火化服務，讓申請人透過網頁預訂由申請日翌日起計 15 天內未被預訂的火化時段。鄭志傑指，如果家屬未能成功預訂，便要重新安排事宜，或要等多 15 日。他說，每月都會有最少有 10 多個家屬受影響。他又指因極端天氣未能如期火化，需要重新「排隊」，認為當局要了解個案需時處理的原因。
其他人也在看
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
香港好去處｜西九渡輪即日起試運！連接西九文化區與中環，送3,500張免費單程船票
「西九渡輪」今日（11月10日）起試運，為慶祝新航線開通，西九將於今日派發共3,000張成人及500張寵物的免費單程船票，憑票可於今個星期六及日（11月15及16日）服務時間內使用，順便觀賞西九日落及絕美夜景，即睇派飛詳情！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
日本秋田、青森和新潟縣昨共5人被熊襲擊受傷 札幌動物園發現腳印臨時閉園
日本秋田、青森和新潟3個縣，昨日(9日)早上共有5人被熊襲擊受傷，均沒有生命危險。另外，札幌圓山動物園發現棕熊腳印，要臨時閉園。日本傳媒報道，在秋田縣，昨日早上約6時，五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲女子被一隻熊抓傷臉部，她的女兒聽到慘叫聲趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。在青森縣三戶町一間拉麵店，昨日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來時，被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。在新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。另外，札幌市中央區的圓山動物園內昨日上午10時左右，有人發現多個棕熊的腳印，動物園中午度閉園調查。(ST)infocast ・ 5 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 小時前
十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌18% 新盤搶佔市場焦點 二手業主叫價硬淨
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後整體樓市氣氛向好，一手新盤搶佔市場焦點，二手業主叫價相對硬淨，屋苑交投持續於窄幅上落。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的11宗，按周減少約18%，為近四周最少。 廖偉強指出，多個新盤接連登場，買家選擇多元化am730 ・ 10 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 1 天前
大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬
樓市氣氛輕微回暖，買家入市步伐加快，惟部分早年高價入市的業主仍需蝕讓離場。據了解，大埔白石角天賦海灣3期海鑽一個四房單位，業主持貨12年後售出，帳面虧蝕逾773萬元；而屯門慧豐園及弦海亦分別錄得損手個案，反映二手市場雖回穩，仍未全面止蝕。更多消息：匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！市場消息指，白石角天賦海灣3期海鑽2座高層B室，實用面積1840平方呎，屬四房間隔，近日以2580萬元沽出，呎價約14,022元。原業主於2013年10月以約3353.45萬元一手購入，持貨12年計，帳面虧損約773.45萬元，跌幅達23%。代理表示，該成交屬屋苑近年罕見蝕讓個案，同時反映大單位交投仍受市場壓力。祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門慧豐園4座高層A室，實用面積657平方呎，三房間隔，早前獲外區首置客即睇即買，成交價638萬元，屬市價水平，呎價9,711元。原業主於2022年2月以約850萬元購入，持貨近四年，帳面蝕讓約212萬元，跌幅約25%。祥益地產區域董事黃慶德指出，屯門弦海高層連天台單位，實用面積128Hse.com ・ 6 小時前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 4 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港甲廈連續6個月淨吸納 仲量聯行：優質寫字樓租金快觸底
本港寫字樓市場出現利好訊號，仲量聯行最近統計，9月整體甲級寫字樓淨吸納量14.3萬方呎，連續6個月錄得淨吸納，創2022年5月以來淨吸納最長紀錄；整體寫字樓空置率輕微回落至13.4%，租金則按月微跌0.1%至每方呎46.2元。然而，市場表現分化，仲量聯行受訪時認為，雖然一些商廈的租金得以轉穩甚至回升，但整體市場仍難在明年內見底。信報財經新聞 ・ 11 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
家人、地方領袖藉 G7 峰會呼籲釋放黎智英 「願他離世前能與侄兒擁抱」
七國集團外長會議（G7 峰會）即將在加拿大安大略省尼亞加拉地區舉行，被控勾結外國勢力罪、遭囚禁近五年的壹傳媒創辦人黎智英在該區持有多間酒店及餐飲娛樂業務。黎智英的家人及尼亞加拉湖濱鎮的鎮長趁機呼籲釋放黎智英，鎮長向加拿大外長阿南德發表的公開信形容，黎智英是推動民主及新聞自由的世界領袖。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
BBC地震｜特朗普演說遭拼剪 引誤會鼓勵騷亂 總裁與新聞總監雙雙辭職｜Yahoo
英國廣播公司（BBC）高層人事變動，總裁 Tim Davie 和新聞部主管 Deborah Turness，因為在節目《廣角鏡》（Panorama）播出美國總統特朗普經剪輯的演說內容，宣布辭職。Davie 表示，BBC 必須始終保持開放、透明和負責任；在犯錯下，他作為總裁必須承擔最終責任，又表示辭職是他「個人的決定」。特朗普在社交平台 Truth Social 就回應指，感謝英國傳媒揭露腐敗記者的行為，形容涉事者「非常不誠實」，試圖操控美國總統選舉，「他們還來自一個被許多人視為我們第一盟友的國家，這對民主來說是多麼糟糕的事情！」Yahoo新聞 ・ 3 小時前