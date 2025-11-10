公院殮房遺體存放收費｜殯儀業：每月最少10宗未能預訂火化時段 議員籲醫管局人性化處理｜Yahoo

醫院管理局擬由 2026 年開始，對公立醫院遺體存放服務實施收費。（Getty資料相片）

【Yahoo 新聞報道】公立醫院明年就殮房遺體存放收費，原有方案的免費存放期只有 3 日，引來社會爭議，其後醫管局延長免費期至 28 日。有立法會議員認為，放寬免費期至 28 天相對合理，即使有個案需時處理，亦期望醫管局能人性化處理，又倡政府考慮設立一站式平台讓家屬處理先人的身後事。有殯儀業界指出，可能有家屬未能及時預訂火化時段，導致處理遺體的時間較長。

醫管局上周六（8日）提出新方案，公立醫院殮房遺體存放服務的免費期，由 3 日延長至 28 日，踏入第五周將每日收費 200 元，第六周則每日收費 550 元。

立法會議員劉國勳今早（10日）在港台《千禧年代》表示，早前提出只有 3 天免費令坊間反應大，現時延長至 28 日相對合理。他指，需時較長處理遺體的家屬，可能因個人或配套原因，例如需要擇日或有傳統忌諱，而需要較長時間。

劉促醫管局提高敏感度

醫管局稱，遺體儲存在公院殮房的中位數為三星期，少於 28 日的有八成以上，相信在新的收費安排下，大部份個案不需繳交費用。對此，劉國勳認為要了解另外兩成存放較長時間的原因，希望醫管局能人性化處理、接納解釋，始終家屬處理身後事本身已難過。

對於今次收費方案，劉認為本來服務由免費變成要收費，「不能一步跳到咁極端」，認為醫管局需提高敏感度。他又指，為先人辦理身後事涉及多個部門，包括醫管局、入境處、食環署等，認為政府應考慮設立一站式平台，讓家屬毋須「左撲右撲」。

家屬未能預訂火化時段 或須多等 15 日

殯儀業商會理事長鄭志傑在節目表示，業界歡迎現在遺體存放首 28 天免費的方案，稱一般都可在 28 天內完成。他指出，有些情況或涉及地域、日程安排或特別需要等，則會超出 28 天，例如家屬希望土葬，便需配合墓地供應。

食環署現時開放網上預訂火化服務，讓申請人透過網頁預訂由申請日翌日起計 15 天內未被預訂的火化時段。鄭志傑指，如果家屬未能成功預訂，便要重新安排事宜，或要等多 15 日。他說，每月都會有最少有 10 多個家屬受影響。他又指因極端天氣未能如期火化，需要重新「排隊」，認為當局要了解個案需時處理的原因。