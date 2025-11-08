公院殮房遺體存放收費｜ 醫管局：料實際繳費個案少於一成 經濟困難家庭可申請豁免｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】醫管局上周五（10月31日）在憲報公布，明年起公立醫院遺體存放服務實施收費，原方案僅設3日免費期，引起坊間爭議，有業界表示事前未獲諮詢。當局今（8 日）「轉軚」，將免費存放期延長至 28 日，醫管局下午見記者時解釋，收費方案旨在減輕公立醫院殮房使用率長期飽和，相信方案優化後實際需繳費個案少於一成，會設費用減免機制，確保市民不會因為經濟原因而不能為先人處理後事。

九成半死亡證可在 3 個工作天內發出

醫管局質素及安全總監黃立己表示，近年一直提升遺體儲存容量，現時容量為 3360 具遺體，遺體儲存空間與病床比例為 1:9；處理死亡證申請方面，超過九成半死亡證可以在 3 個工作天內發出， 99%個案可以在 7 個工作天內發出死亡證。

他指，近年遺體平均儲存在殮房的時間有上升趨勢，超過一成遺體逗留在殮房超過一個月，個別個案超過一年，令殮房不時出現飽和情況，例如在 2024年 2 至 5 月，有八間醫院遺體在殮房儲存率超過100%，今年高峰期亦有13間醫院殮房遺體儲存率超過100%，「這是相當不理想的。」

醫管局：料大部份個案不需繳費

現時方案經優化後，免收費期限由原方案的 3 日延長至 28 日，第五周開始每日收費 200 元，第六周開始每日收費 550 元。根據醫管局數字，遺體儲存在公院殮房的中位數為三星期，少於 28 日的有八成以上，相信在新的收費安排下，大部份個案不需繳交費用。

至於餘下個案，有一半符合各種減免機制，費用可得到豁免，相信最後實際要繳交殮房費用的個案少於一成。他強調，殮房收費改革不是為了增加收入，是希望在「能者共付、減少浪費」的原則下，鼓勵家屬盡早進行後事安排，減少殮房壓力，目標希望大部份醫院不會出現使用率100% 的情況。

確保市民不因經濟原因不能辦後事

醫管局總行政經理潘綺紅補充指，會為有經濟困難或特殊情況的家庭，提供全額減免，如合資格領取經濟援助的受惠人，亦會按醫療費用減免的比例作出恩恤；另外，因死因裁判等非家屬能夠控制的因素下，衍生的延誤收費會豁免。如果家屬遇上經濟困難，亦可向醫院提出，院方會盡力協助家屬申請豁免費用。

潘綺紅指，28日免費存放期應該可以令大部份家屬有「合理充裕」時間，為先人處理後事，醫管局會盡力確保沒有家庭因為經濟原因，而不能為先人處理身後事。

至於有業界表示事前未獲諮詢，黃立己表示，醫管局今年初開始醫療收費改革計劃，包括收費檢討，過程中有接觸不同病人組織、持分者，了解他們需要和看法，因應「能者共付、減少浪費」的原則，考慮各項意見及因素後，決定各項醫療服務改革方案。醫管局會繼續聆聽市民和持份者意見，作進一步檢討。

