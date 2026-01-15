公院藥物「4 周一單位」成最低收費 處方一星期藥物仍收足錢 醫管局稱屬既有做法︱Yahoo

公院收費改革於 1 月 1 日實施。（資料相片）

【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》接獲報稱為公立醫院病人的投訴，指公營醫療收費改革後，門診藥物以「四星期」為一個收費單位，惟即使醫生處方的藥物不足四星期，例如只處方兩星期藥物，仍需繳付完整四星期的藥費，形同設下「最低收費」，對此感到不合理。

醫院管理局回覆查詢時，確認如藥物處方的數量少於四星期，仍會以一個收費單位，即四星期作計算。醫管局又指，過往以 16 星期為收費單位時，做法亦是一樣。有立法會議員批評醫管局做法不理想，認為一方面顯示局方解說不足，市民對收費改革的細節並不了解，又認為在現時科技下，按量收費並非不可行，籲局方就此檢視。

醫管局：做法與改革前一致

公院收費改革於 1 月 1 日實施後不久，《Yahoo 新聞》隨即收到公院病人的投訴，指自己在專科門診獲處方藥物時，即使藥物只處方 1 星期為 2 星期的份量，仍要以「四星期」為一個收費單位付款，質疑有濫收之嫌，變相是「最低消費」。

醫管局過往亦一直採用「以單位計費」的做法。以專科門診為例，以往藥物每種收費 15 元，以 16 星期為一個收費單位，即使實際處方少於 16 星期，亦需繳付全額。收費改革後，則改為每種藥物收費 20 元，以 4 星期為單位。

醫院管理局回覆查詢時確認，如藥物數量少於 4 星期，仍會以一個收費單位，即 4 星期作計算。局方又表示，這個做法與改革前，以 16 星期為單位的做法一致。

立法會議員：以前唔入肉

立法會議員陳凱欣受訪時，形容情況「很不理想」，認為不少病人並不清楚藥費是以「單位」計算，現時即使只獲兩星期藥物，卻要支付四星期費用，容易令病人覺得「不合理」，亦加重他們的醫療負擔。

陳凱欣又批評，醫管局在整體收費改革上的解說工作不足，認為藥物收費單位是其中一個例子，令病人有如「入咪錶」般，「入 15 分鐘，泊 5 分鐘車都係要畀 15 分鐘錢」。她指出，在整體醫療收費上調、藥費壓力增加的情況下，這種收費模式會令病人有「痛上加痛」的感覺，「以前可能唔入肉，而家就會覺得好貴。」

她指，若醫管局未有計劃調整收費模式，至少應清楚向公眾說明屬於「最低收費」，避免誤會。但長遠而言，她認為仍應探討，是否可按實際處方藥物數量或周數收費，並強調縮短派藥周期的原意，是為減少藥物浪費，不應被市民理解為變相加價。

彭鴻昌：有病人因而要求處方「足份量」藥物

社區協會幹事彭鴻昌亦指，近期不時有收到相關的市民投訴。彭鴻昌表示，得知有一些病人會因此而要求醫生處方「足份量」的藥物，認為增加了不少醫患間的溝通困難。

他直言，最好的做法，仍是由醫管局調整安排，依足藥物份量收費。

《Yahoo 新聞》亦有向醫管局查詢，會否調整現行藥物收費模式，但局方未有回覆此提問。