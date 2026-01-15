渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
公院藥物「4 周一單位」成最低收費 處方一星期藥物仍收足錢 醫管局稱屬既有做法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》接獲報稱為公立醫院病人的投訴，指公營醫療收費改革後，門診藥物以「四星期」為一個收費單位，惟即使醫生處方的藥物不足四星期，例如只處方兩星期藥物，仍需繳付完整四星期的藥費，形同設下「最低收費」，對此感到不合理。
醫院管理局回覆查詢時，確認如藥物處方的數量少於四星期，仍會以一個收費單位，即四星期作計算。醫管局又指，過往以 16 星期為收費單位時，做法亦是一樣。有立法會議員批評醫管局做法不理想，認為一方面顯示局方解說不足，市民對收費改革的細節並不了解，又認為在現時科技下，按量收費並非不可行，籲局方就此檢視。
醫管局：做法與改革前一致
公院收費改革於 1 月 1 日實施後不久，《Yahoo 新聞》隨即收到公院病人的投訴，指自己在專科門診獲處方藥物時，即使藥物只處方 1 星期為 2 星期的份量，仍要以「四星期」為一個收費單位付款，質疑有濫收之嫌，變相是「最低消費」。
醫管局過往亦一直採用「以單位計費」的做法。以專科門診為例，以往藥物每種收費 15 元，以 16 星期為一個收費單位，即使實際處方少於 16 星期，亦需繳付全額。收費改革後，則改為每種藥物收費 20 元，以 4 星期為單位。
醫院管理局回覆查詢時確認，如藥物數量少於 4 星期，仍會以一個收費單位，即 4 星期作計算。局方又表示，這個做法與改革前，以 16 星期為單位的做法一致。
立法會議員：以前唔入肉
立法會議員陳凱欣受訪時，形容情況「很不理想」，認為不少病人並不清楚藥費是以「單位」計算，現時即使只獲兩星期藥物，卻要支付四星期費用，容易令病人覺得「不合理」，亦加重他們的醫療負擔。
陳凱欣又批評，醫管局在整體收費改革上的解說工作不足，認為藥物收費單位是其中一個例子，令病人有如「入咪錶」般，「入 15 分鐘，泊 5 分鐘車都係要畀 15 分鐘錢」。她指出，在整體醫療收費上調、藥費壓力增加的情況下，這種收費模式會令病人有「痛上加痛」的感覺，「以前可能唔入肉，而家就會覺得好貴。」
她指，若醫管局未有計劃調整收費模式，至少應清楚向公眾說明屬於「最低收費」，避免誤會。但長遠而言，她認為仍應探討，是否可按實際處方藥物數量或周數收費，並強調縮短派藥周期的原意，是為減少藥物浪費，不應被市民理解為變相加價。
彭鴻昌：有病人因而要求處方「足份量」藥物
社區協會幹事彭鴻昌亦指，近期不時有收到相關的市民投訴。彭鴻昌表示，得知有一些病人會因此而要求醫生處方「足份量」的藥物，認為增加了不少醫患間的溝通困難。
他直言，最好的做法，仍是由醫管局調整安排，依足藥物份量收費。
《Yahoo 新聞》亦有向醫管局查詢，會否調整現行藥物收費模式，但局方未有回覆此提問。
其他人也在看
病例爆191北海道東北蔓延！ 器官衰竭DEET驅蟲劑祕密？
遊日朋友們注意了，新年去日本賞櫻泡湯固然美，但小心別被小蟲子壞了好興致。日本2025年「重症熱性血小板減少綜合症」（SFTS，俗稱蜱蟲病）病例高達191宗，創下歷史新高，比2023年的140宗多出不少。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打邊爐是痛風元兇？痛風患者飲食全攻略 每日食XX粒車厘子 竟可減少痛風發作達35%！｜營養師Audrey Tam
寒流襲港，不少人都鍾意打邊爐「取暖」，但對痛風患者而言，背後卻暗藏尿酸危機—因為很多常見的食材（如海鮮、肥牛、鱔魚片）都屬高嘌呤食物，一旦攝取過量，腳趾公紅腫疼痛，苦不堪言！不想中招就要慎選湯底和食材。Yahoo Food ・ 1 天前
六個月大男嬰感染流感 情況危殆
【Now新聞台】衞生防護中心再錄得一宗兒童感染流感嚴重個案。 個案涉及一名過往健康良好的六個月大男嬰，他上周三發燒、全身乏力，之後被帶到瑪嘉烈醫院，獲安排在兒童深切治療部留醫，目前情況危殆，其呼吸道樣本證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎、敗血症和休克。中心再次呼籲所有年滿六個月或以上人士接種季節性流感疫苗。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
和黃醫藥(00013.HK)SACHI III期研究結果發表於《柳葉刀》
和黃醫藥(00013.HK)宣布，SACHI III期研究結果已刊登於醫學期刊《柳葉刀》。研究顯示，賽沃替尼(沃瑞沙)與奧希替尼(泰瑞沙)聯合療法可顯著改善伴有MET擴增的晚期非小細胞肺癌患者的治療效果，並已於去年6月在中國獲批。(ec/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
「顏色飲食法」健康更有減肥瘦身效果！「紅、黃、綠」三色蔬果助不同修復身體效果
2026 「顏色飲食法」大熱，減肥不再只得西蘭花與雞胸！最近美國政府推出新版「倒金字塔」，建議多吃蛋白質、健康脂肪、蔬菜及水果，然而蔬果及水果要如何吃才能發揮最大養生效果？一起來看看 2026 大受歡迎的「顏色飲食法」吧！Yahoo Style HK ・ 9 分鐘前
國家衛健委建議每年接種流感疫苗
國家衛健委召開今年首場新聞發布會，內媒引述專家於發布會上建議，所有年齡在6個月以上、沒有疫苗接種禁忌症的人群，每年都應該接種流感疫苗以維持有效防護，主要由於流感病毒變異頻繁，以及流感疫苗保護效期通常為6至8個月，包括少年兒童、老年人、教師、保育人員、醫務人員以及勞動密集型企業的勞動者、有基礎疾病的患者和免疫力較低等重點人群，應更積極接種流感疫苗。(gc/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
石藥集團(01093.HK)SYH2072片在美國獲臨床試驗批准
石藥集團(01093.HK)公布，集團開發的化藥1類新藥強效醛固酮合成酶抑制劑(SYH2072片)已獲得美國食品藥品監督管理局批准，可在美國開展臨床試驗。該產品亦已於2025年12月獲得中國國家藥品監督管理局批准在中國開展臨床試驗。 該產品是一種高選擇性強效醛固酮合成酶抑制劑(ASI)，可有效降低血漿醛固酮水平，且不影響皮質醇水平。是次獲批的臨床適應症為未控制高血壓和難治性高血壓。(sl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
石藥集團(01093)創新藥上市申請獲國家藥監局受理 反覆漲半成
石藥集團(01093)表示，其創新藥普盧格列汀二甲雙胍緩釋片的上市申請已獲中國國家藥品監管局受理。現價9.97元，反覆漲5.391%。該產品為集團1類創新藥普盧格列汀與鹽酸二甲雙胍的複方緩釋製劑，按照化學藥品註冊分類2.3類申報，擬定適應症為「適用於成人2型糖尿病「T2DM」患者。 (SY)infocast ・ 1 天前
《大行》花旗：中生製藥(01177.HK)收購siRNA藥企提升對外授權潛力 目標價10.8元籲「買入」
花旗研究報告指，中國生物製藥(01177.HK)宣布收購專注於小干擾核酸藥物(siRNA )的私營生物科技公司赫吉亞(Hygieia)，最高基礎對價12億元人民幣。Hygieia已開發多項差異化遞送平台，其研發管線候選藥物包括Kylo-11、Kylo-12、Kylo-0603、HJY-10及HJY-02。 通過此項收購，中生製藥將建立新一代心血管創新管線，加強在體重管理及代謝疾病領域的佈局，並拓展至慢性病管理市場的新前沿。該行認為此次收購進一步提升了中生製藥的創新能力及對外授權潛力，其作為中國創新藥企領導者的地位亦得到鞏固；現予目標價10.8港元及「買入」評級。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
世衛倡各國大幅提高含糖飲料和酒精飲料的稅收
世衛組織發表報告，呼籲各國政府，大幅提高針對含糖飲料和酒精飲料的稅收，以免加劇肥胖、糖尿病、心臟病和癌症等問題，特別是兒童和青少年。 世衛指，由於稅收制度薄弱，令這兩類飲品的價格低廉，但衛生系統則面臨著越來越大的財務壓力。其中針對含糖飲料徵稅的國家有約116個國家，但涵蓋範圍並不全面，大部份只包括碳酸飲料，稅率亦甚少會按通脹調整。 世衛呼籲各國提高和重新設計稅收，提高酒精、含糖飲料和煙草三類產品的實際價格，避免這些產品隨著時間的推移而變得更加便宜，以保障民眾的健康。 (ST)#世衛 (ST)infocast ・ 22 小時前
石藥集團(01093)強效醛固酮合成酶抑制劑獲臨床試驗批准
石藥集團(01093)宣布，集團開發的化藥1類新藥強效醛固酮合成酶抑制劑（SYH2072片）已獲得美國食品藥品監督管理局批准，可在美國開展臨床試驗。該產品亦已於2025年12月獲得中華人民共和國國家藥品監督管理局批准在中國開展臨床試驗。該產品是一種高選擇性強效醛固酮合成酶抑制劑(ASI)，可有效降低血漿醛固酮水平，且不影響皮質醇水平。本次獲批的臨床適應症為未控制高血壓和難治性高血壓。臨床前研究顯示，該產品可選擇性抑制醛固酮合成酶的活性，在動物疾病模型中顯著降低血漿醛固酮水平，並劑量依賴性地降低高血壓模型的血壓，同時不影響皮質醇水平。該產品具有良好的藥代動力學(PK)特性和安全性，使其具備成為一款同類最優(best-in-class)藥物的潛力。目前，集團已在國內外提交了該產品的多項專利申請。 (WL)infocast ・ 1 天前
BioNTech攜映恩生物ADC管線亮相JPM大會 BNT324將啟動一線mCRPC三期臨床
映恩生物(09606)表示，全球領先的生物技術公司BioNTech SE，在摩根大通醫療健康大會(JPM)上，表示其目標是在2030年前成為擁有多款產品的腫瘤治療公司，加速構建一個涵蓋ADC、免疫調節劑和mRNA免疫療法的多元化腫瘤產品組合。其中與重要合作夥伴映恩生物共同開發的下一代ADC管線即將迎來多項里程碑，引發行業高度期待。BNT324將啓動一線mCRPC三期臨床，多項關鍵臨床數據將於2026年陸續揭曉。BioNTech與映恩合作開發的重點產品下一代B7H3 ADC BNT324/DB-1311，計劃於2026年啓動評估BNT324作為晚期轉移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）一線治療方案的III期臨床試驗。此前在2025 ASCO年會上公布的早期數據顯示，BNT324/DB-1311在經多線治療的mCRPC患者中展現出令人鼓舞的抗腫瘤活性和可管理的安全性，為進軍一線治療奠定了數據基礎。報告中的數據顯示，BNT324/DB-1311沒有錄得3級以上的ILDs。BioNTech宣布了針對HER2 ADC BNT323/DB-1303（T-Pam）子宮內膜癌（EC）和HER2低表達乳infocast ・ 1 天前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 18 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 天前