公院藥物收費調整｜設一萬元全年收費上限「有身份證皆可申請」 醫管局：調整資源資助重病及罕見病︱Yahoo

醫管局總藥劑師崔俊明（左）、醫管局總行政經理（庫務、保險及收入管理）翁美玉（右）

【Yahoo健康】作為公立醫院收費改革的一部分，藥物收費調整將於 2026 年 1 月 1 日起生效。醫管局總藥劑師崔俊明表示，醫管局藥費開支亦逐年增加，藥費調整目的是扭轉過往「小病高資助，大病要自費」的情況，指調整後，會加快引入新藥，並增加對重病及罕見病藥物治療的資助。

總行政經理（庫務、保險及收入管理）翁美玉則介紹一萬元的藥費上限安排，稱新安排下，過往一些重病、長期病病人，支出反而有所下降。她指，相關安排適用於所有合資格使用醫管局服務的香港居民，基本上「有身份證」皆可申請。但她指，資助須病人自行申請，認為符合支援有需要人士的原則。

一如早前所公布，收費調整後，現時免費的家庭醫學門診藥物，將改為每種處方藥物，每 4 星期收費港幣 5 元；專科門診則由現時每款藥物每 16 星期港幣 15 元，增加至每 4 星期港幣 20 元。

崔俊明：若需要仍可一次配24周藥物

對於外界質疑，是否意味著長期病人需每 4 星期到醫院取藥，崔俊明重申，「每四星期」只是收費計算單位，並不代表病人需要每四星期取藥。他解釋，現時安排下，病人最多仍可一次獲配 24 星期藥物，若病人需要，仍可以編配較長時間藥物。

但他亦提出，提供長時間藥物可能會造成藥物浪費，以至病人同時服用不同藥物而造成危險等，希望亦能藉新調整，讓市民理解藥物管理。

強調調整藥費非為增加收入

崔俊明指，2024/25 年度，醫管局藥物開支達127.5億，預期未來亦會繼續增加。加上人口老化、醫療科技進步等因素，都令藥費支出上升，「不會減回去。」醫管局總行政經理（庫務、保險及收入管理）翁美玉則表示，藥費收費改革的目的是調整資源，讓「能者共付」，協助有需要的病人。強調增加收入並不是藥費調整的目的。

稱為「扭轉資源錯配」

崔俊明表示，醫管局希望扭轉「小病高資助、大病病人反而要大量自費」的情況，避免資源錯配，把更多資源投放到有迫切需要、治療成本更高的病人身上，包括重病病人、癌症病人及罕見病患者等。

他指，調整收費後，會加快引入新藥，包括擴闊藥物名冊，每年評估的新藥、新適用病症數目，將由過往約 90 種，增至 120 種。崔俊明舉例稱，一款轉移性大腸癌的藥物，便在 2024 至 25 年度納入為名冊下專用藥物。這款藥物過往每月的自費藥費約 2 萬元，更改後有逾 600 名病人可受惠。

冀加快新藥審批

他又提到，會加快「1+」審批機制，即藥物只需取得一個指定地區的藥物監管機構批准，再配合本地臨床數據及評估，即可在香港申請註冊及審批。會用以優先審批經醫管局建議，能應對治療嚴重或罕見病的創新藥。

另外，相對於以往需由藥廠接洽傾談列入新藥，崔俊明稱，醫管局會於明年上半年，成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，會主動聯絡藥廠，促進新藥註冊及納入名冊。

崔俊明：仍按臨床需要處方非必要藥物

現時在普通科門診，針對長者等病人，不少情況下所處方的藥物，都未必是「性命攸關」，例如「冬青膏」等，更多是配合病人的紓緩症狀的需要。被問到若日後收費，病人或會因金錢考慮拒絕配藥，會否有違醫生提供最佳醫療的方針時，崔俊明同意部分藥物或非必須，認為醫生會按臨床症狀和病情作出合適的處方，如病人因費用考慮而想放棄，醫生亦會與病人溝通，解釋用藥需要。

他表示，最重要原則是病人不會因經濟問題，而得不到必需藥物治療；如病人確有經濟困難，亦可轉介醫務社工等途徑，跟進支援及處理藥費負擔問題。

一萬元藥物上限需自行申請

總行政經理（庫務、保險及收入管理）翁美玉指，醫管局會新增每年一萬元的收費上限，屬於在現有機制，即綜援戶豁免等以外的「第二層安全網」。她指出，有需要的病人，可透過應用程式 HA Go 申請，亦可到醫院繳費處，由職員協助辦理。她指，基本資格為香港市民，「有身份證就可以」，預料受惠人數為 70,000 人。

收費上限可在每年度申請一次，假如申請前，其支出已超過一萬元，多出的支出可撥至隨後的年度，用作支付醫療費用。惟病人需要求診時，需申報使用相關資格，以避免與其他機制混淆。

對於外界一直有說法，要求收費上限採自動生效的做法，翁美玉表示，設計成「病人自行申請」，是因涉及公帑、希望資源用得其所，集中幫助真正有需要人士。她亦認為，病人也有責任管理，及了解自己的累積醫療支出。

翁美玉指，相關安排可以幫助資源落到更有需要的病人身上，又舉例指，一些重症病人，在現時的醫療費用均高於一萬元，在調整收費後，他們的支出反而會固定於上限，較現時更低。