公院遺體存放收費︱殮房免費存放由 3 日延長至 28 日 盧寵茂：非為增加收入「讓先人早日安息」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】醫院管理局擬明年起，對公立醫院遺體存放服務實施收費，首 3 日免費後將按日收費，近日引起社會爭議。醫務衛生局局長盧寵茂今早（8日）表示，因應市民及持份者意見，免費存放由 3 日延長至 28 日。
盧寵茂表示，公立醫院遺體存放服務收費不是為了增加收入，主要希望讓死者家屬盡早安排殯儀服務，將遺體運送至殯儀機構，讓先人早日安息，亦減輕公立醫院殮房壓力。
醫管局行政總裁李夏茵表示，近日就收費幅度聽到不同社會聲音及關注，希望從善如流。她指新安排下，將會延長免收費期限，由 3 日延長至 28 日，踏入第五周將每日收費 200 元，第六周則每日收費 550 元。她稱，收費安排原意是希望在世的人認領遺體及安排葬禮。
