公院遺體存放收費︱殯儀業商會：死亡證及火化安排需數周 不應因部門效率問題而徵費｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】醫院管理局 10 月 31 日在政府憲報公布，將公立醫院遺體存放服務實施收費，在首 3 日免費後，第 4 天起每日收取 100 元，第 18 日起增至每日 200 元，第 34 日後再提高至每日 550 元，近日引起社會議論。殯儀業商會理事長鄭志傑今早（6 日）在電台節目表示，他事前未有獲諮詢，昨日才知道新收費安排，但他指遺體火化前需要先處理領取醫學證明書、死亡證等流程，需時兩、三星期是相當合理，市民因應部門的效率問題而被徵費並不理想。有殯儀業人士就建議，局方應更改為首 3 星期毋須徵費。

家屬普遍同意盡快完成程序 濫用個案不常見

鄭志傑在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，殯儀公司人員跟逝者家屬商討時，都會勸他們盡快處理逝者遺體；雖然遺體在殮房一直被冷藏，但擺放愈長時間，遺體狀況始終會有愈多不確定性，最終有可能對家屬造成「二次傷害」，而家屬一般都同意盡快完成程序。

不過鄭志傑指，處理遺體的程序牽涉不同單位，他們各自都有工作流程和時間安排，令遺體無可避免地需要存放一段日子。鄭解釋，當逝者在醫院離世，醫院要向家屬發出醫學證明書，需時 3 至 5 個工作天才會批出文件；家屬要收到醫學證明書之後才能夠辦理死亡登記手續並領取死亡證，之後才可以向食環署申請及安排火葬，而署方會開放由申請日翌日起計 15 天內的火化時段。鄭並且說，如果家屬遇上長假期，處理程序的時間必然會更長，他認為如果遺體存放時間如果不長於 1 個月，基本上都不構成濫用。

被問到醫管局公布新收費前有否諮詢殯儀業界，鄭志傑表示昨日看到新聞才知道醫管局有新的收費安排。鄭志傑估計，醫管局的新收費安排是參考了私家醫院的做法，因為私院的殮房供應比較緊張，因此私院都會有類似每 5 日就大幅加價的安排。鄭志傑說，現時的問題是處理遺體安排的公營服務效率未能追上市民需求，「你做唔切其實唔關家屬事，但如果要家屬被迫 suffer（受苦）就似乎有問題」，他呼籲各個部門之間要改善協調。

伍桂麟建議改為首 21 日免費

另外，曾經為中大醫學院管理殮房及遺體處理，現時經營殯儀社企和推廣生死教育的伍桂麟今日亦在社交平台發文，他同樣指出新安排會導致家屬在未收到死亡文件前，已提前被醫管局徵收殮房費用；如果遺體儲存到第 33 日和第 44 日，累計收費將分別為 4,600 元和 10,100 元。

伍桂麟表示，如果當局期望鼓勵市民接受在 3 星期內接領遺體或出殯，他建議新收費應訂為首 21 日免費，第 22 日或以上就每日收取 380 元。根據這項建議，遺體如在第 33 日獲家屬接領，累計收費則為 4,560 元，與現時的收費水平相若。伍並且建議，醫管局應改善公立醫院內的殮房設施，增加殮房的儲存數量；另外亦應改善殮房同工的厭惡性工作待遇及增加相關人手，爭取在 1 至 2 日內完成辦理死亡文件。

