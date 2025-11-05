公院遺體存放費︱殯儀業倡延長免費期、病人組織稱至少 14 日 議員斥欠諮詢︱Yahoo

《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
【Yahoo新聞報道】醫院管理局擬由 2026 年開始，對公立醫院遺體存放服務實施收費，在首 3 日免費後，第 4 天起每日收取 100 元，第 18 日起增至每日 200 元，第 34 日後再提高至每日 550 元。收費安排在網上引起迴響，有網民不滿指「HA（醫管局）窮到咁」、「唔畀係咪唔可以出殯」等。
有提供殯儀服務的非牟利機構表示，接觸過的個案，家屬通常要至少一星期處理殮葬安排，認為 3 日的免費服務太短，建議延長至至少 7 日，並跟進相關的配套如火化爐等。病人組織代表則認為，應延長至 2 星期，及設立減免機制。有立法會議員質疑，之前討論醫療收費改革，醫管局對相關收費隻字未提，認為既然是全新的收費項目，理應有更多時間讓社會討論，亦質疑相關收費的目的，「醫管局每年獲政府撥款過千億，並不缺錢。」
醫管局回覆《Yahoo新聞》表示，約有一成遺體在公立醫院殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局強調，已考慮醫院運作及市場同類服務水平，並設立豁免機制，讓有經濟困難的家屬可申請減免費用。領取綜援或長者生活津貼的病人、或曾獲醫療費用減免者，可獲全數或部分豁免；若需等候死因裁判官剖驗指示，該段期間將不收費。
消息自網上傳出後，隨即引起迴響，不少網民都不滿安排。有最近喪親的市民向《Yahoo 新聞》分享自己的故事，指家人離世後，亦花了個多星期，才完成安排出殯，更稱「我已經算快。」John（化名）的父親早前離世，由於事出突然，幾名已移民外國的子女來不及回港，John 需要等待「齊人」，才再作安排，「大哥說要『等埋』，難道我自己就出了車？」
John 說「錢銀事小」、「一萬幾千唔係畀唔起」，「但當時子女得我一個在港，我自己要聯絡殯儀，通知其他人，仲有好多『濕濕星星』嘅嘢要跟，係忙到好似返工咁，連傷心都冇時間。」他笑言，「好彩我老豆走嗰時未使收（遺體安放費），如果成頭煙（的時候），有個人過嚟同我講，『今日開始收你錢啦，快啲啦』，（我）打人都似。」
毋忘愛：建議免費期延長至七天
非牟利機構「毋忘愛」會提供殯葬支援、協助策劃環保喪禮等，其代表蔡詠賢表示，殯儀業界也是近日才得悉新收費安排，消息一出，已引起不少前線同業關注。她直言，能在免費期三日內完成所有手續的情況並不多見。
「很多時候醫生仍要核實死因，或需待醫生簽署死亡文件……若病人在周末或公眾假期離世，也可能要待醫生回來簽署。部分個案甚至需交由法醫跟進。」
她續指，以自身經驗而言，一般家屬從領取死亡文件、物色殯儀公司到落實殮葬安排，至少也需要一星期，「特別是近年不少港人移民，家屬常需等待海外親友回港奔喪，亦是延遲出殯的原因。」
對於收費安排是否合理，蔡詠賢說，機構平日亦有支援基層殮葬個案的計劃，深知費用對弱勢家庭構成經濟負擔，「對綜援家庭而言，100 元也很多。」
她建議，若醫管局最終落實收費，應考慮延長免費存放期至 7 天，「既讓醫生有足夠時間完成文件手續，亦給家屬空間尋找殯儀公司及安排後事」，並建議政府設立豁免機制，讓獨居長者、低收入或基層家庭等可獲減免。
蔡詠賢亦認為，政府在推行收費的同時，應同步改善殮葬配套。「火化爐的預約時段長期緊張，如果能擴充設施或改善預約制度，能減少延誤出殯的情況。」她又建議，當局可加強晚期照顧教育及資訊支援，透過社區機構推廣「預設後事計劃」，讓市民及早與家人溝通身後安排，「有清晰共識的家庭，往往能更快完成手續，減輕醫院及家屬的壓力。」
社協彭鴻昌：建議免費期延至兩星期
社區組織協會幹事彭鴻昌表示，醫管局擬就公立醫院遺體存放收費的安排「引起很大迴響」，他早前亦接獲不少殯儀業界反映，認為現行三天免費期「實際上幾乎做不到」。
「一般家庭要處理後事，從醫生簽署文件、領取死亡證明，到找殯儀公司、落實火化時間，都需要時間。尤其是遇上假期，或者要等待外地親友回港奔喪，三天內根本不夠。」他指出，若屆時家屬需為遺體多留院一天繳費，「對基層家庭而言，也是一筆沉重的負擔」。
彭鴻昌認為，若堅持收費，應設立豁免或減免機制，照顧低收入及弱勢家庭，同時應檢討免費期長短。「我覺得最起碼都應該有兩星期，因為有些個案涉及法醫程序，要見法官、進行遺體解剖，光是這些手續都可能要等一兩個星期。」
他強調，醫管局若在僅三天後便開始收費，實際上會令大部分家庭「被迫付費」。「除非是一些特別情況，例如家屬無理拖延、長時間不領遺體，那些個案收費是合理的；但若普遍個案都未能在三天內完成安排，這樣的做法就不太合理。」
陳凱欣：「零」變「收」欠溝通、安排急促
立法會議員陳凱欣表示，對醫管局的安排感到突然，形容整件事「來得很急」，「之前討論過整體收費改革，但從未提及遺體存放會改為收費，我看到這份表也感到驚訝。」
她質疑，醫管局在推出新收費時欠缺公眾解釋，「由零變成有收費，不可以就這樣，『你發現到你就知，唔發現就算啦』。這些安排，應該有更好的溝通和理據說明。」
陳凱欣又提到，醫院遺體存放服務有明顯季節性高峰，「例如冬季或節日前後，火化爐排期緊張，有時要放兩三星期才可以出殯。」她認為醫管局應先釐清相關配套能否配合，而非倉促收費：「現在三天免費、之後每日收百多元，三星期都要幾千元，對基層家庭是一個很大壓力。」
她建議重新檢視免費期安排，「可以考慮延長至一星期甚至兩星期，這樣較合理」，並應設立減免機制，照顧經濟困難家庭，「不要讓家屬在最傷痛的時候，還要被告知要交錢。」
陳凱欣批評醫管局「欠溫度」，未有以市民角度考慮安排：「醫管局說自己是一個『有溫度的機構』，但這次做法令人感覺不到溫度。至少要讓市民理解收費原因、申請減免的方法，而不是突然公佈，兩個月後就要實施。」
她又質疑，醫管局推行此收費的迫切性及財政理據：「醫管局每年獲政府撥款過千億，並不缺錢。這個項目不應該是首要加費對象。市民交稅，是希望無論生病或離世，都能有尊嚴地被照顧。」
