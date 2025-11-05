公院遺體存放費︱醫管局指約一成遺體停放逾一個月 若經濟困難有豁免機制︱Yahoo

funeral pyres, morgue, empty hospital morgue

【Yahoo新聞報道】醫院管理局於 10 月 31 日在政府憲報公布，將公立醫院遺體存放服務實施收費，在首 3 日免費後，第 4 天起每日收取 100 元，第 18 日起增至每日 200 元，第 34 日後再提高至每日 550 元，收費安排在網上引起迴響。醫管局指出，釐定收費時已考慮醫院運作及市場同類服務收費水平。

醫管局今日（5 日）晚上表示，近年約有一成遺體在公立醫院殮房停放超過一個月，部分個案更逾一年。當局因此檢視殮房服務收費，希望改善使用情況及更有效運用公共資源。

費用不包括每年 1 萬元醫療費用上限保障

為照顧有經濟困難的市民，醫管局設立豁免機制。已領取綜合社會保障援助或長者生活津貼的病人，其殮房收費將獲全數豁免；若病人生前曾獲醫療費用減免，離世後的相關收費亦可全數或部分減免。

若因特殊情況（如需等候死因裁判官剖驗指示）而延遲，該段期間將不收費。家屬若有經濟困難，可向醫院尋求協助，由醫院按實際情況處理豁免事宜。醫管局亦強調，殮房服務屬行政費用，將不包括在明年推出的每年 1 萬元醫療費用上限機制內。

醫管局呼籲，希望市民明白殮房是過渡性存放遺體的設施，家屬應於辦妥文件後盡快安排安葬。若遺體存放時間過長，醫管局會主動聯絡家屬並提供協助。局方指，近年當局亦持續優化殮房服務，在部分醫院增設惜別室等設施，方便家屬直接安排火化或安葬事宜。