公院還輪椅須出示收據才退按金 申訴署批要求苛刻缺彈性促改善

【on.cc東網專訊】申訴專員公署今日(26日)公布，醫院管理局輔助器材借用服務按金退還安排的全面調查報告，指出現行制度對市民造成不便，並向醫管局提出多項改善建議。報告源於一宗申訴個案，事主在公立醫院歸還輪椅後，因未能出示按金收據而被拒絕退還按金。署方批要求苛刻缺彈性促改善。

醫管局轄下醫院為有臨床需要的病人免收租金提供輔助器材借用服務，並會向借用器材的人士收取按金，並於借用人妥為歸還相關器材後發還按金。不過一名申訴人退還輪椅後，帶同退回按金通知書退按金時，職員堅持申訴人必須出示按金收據。申訴人認為，退回按金通知書及其本人的身分證明文件足以證明他已退還輪椅及其借用人的身分，認為相關規定不合理。

申訴專員陳積志表示，調查發現醫院電腦系統已記錄借用人資料，當借用人出示部門簽發的「退回按金通知書」及身份證明文件時，繳費處職員應可透過系統核實，毋須堅持要求出示按金收據，認為相關做法過份苛刻、欠缺彈性，也非切合實際所需，促醫管局應與時並進，改善現時的安排。

公署指醫管局現正檢視及改善相關借用輔助器材的程序，同意日後借用人申請退還按金時無須提供按金收據。署方又建議，貫徹執行現時容許器材借用人授權他人代辦領回按金；在相關內部指引及提供予借用人的小冊子中清楚說明器材借用人授權他人代辦領回按金時須出示的證明文件等。

