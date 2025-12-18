公院醫護疑病房內嬉鬧 「針筒噴水」再自拍上網 議員促醫管局查證跟進︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】有網民今日（18 日）於社交媒體上載一條片段，指有公院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。帖文引來大量留言，更有人從片中顯示的病房資料，推斷涉事的醫院及病房。《Yahoo新聞》向醫管局查詢片段是否真實，是否於公立醫院拍攝，涉事人士是否公院醫護等，正待回覆。

有立法會議員則表示，假若事件屬實，會影響醫護的專業形象，同時若影響到病房環境，也會對病人造成危險，認為醫管局要查證並跟進。

疑是瑪麗醫院內科病房

有網民在 Threads 上載片長約十多秒的片段，當中環境疑似是公立醫院病房內。片段所見，拍片者以針筒狀的物品，向一男子射水。片中連同拍片者在內，共有 5 名人員，從衣著判斷，當中 3 人均穿著醫護的服飾。

廣告 廣告

有網民憑片中拍到的文件，認出「K20N」的疑似病房號碼。翻查資料，K 座為瑪麗醫院特有的樓宇，瑪麗醫院亦確有一個內科病房為「K20N」。

拍片者以針筒狀的物品，向一男子射水。

陳凱欣：損害醫護專業形象

立法會議員陳凱欣回覆《Yahoo新聞》查詢時，說事件先要由醫管局查詢是否屬實，而若屬實，相信已損害到醫護的專業形象。且針筒是用公帑購買的醫療用品，應用於適當地方。

她估計，可能有醫護人員在休息、用膳後稍為放鬆一下自娛，但片中位置似是病房護士站，「唔應該喺呢個地點嬉戲」，她又認為，片中人「玩水」會令地上濺濕，可能對病人造成危險。

陳凱欣表示，醫管局在了解事情後，可以向員工提出工作指引，又建議醫護在合適的位置休息，說可以見到疑似護士站的桌面有很多零食，「嗰個位置究竟適唔適合咁樣食嘢，都要了解吓。」