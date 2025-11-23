醫管局放射科統籌委員會主席簡以靈 醫管局質素及安全總監黃立己

公營醫療收費改革明年元旦生效，醫管局將上調多項服務收費，其中放射科進階和高端項目將分別收250元和500元。當局在有關項目引入共付收費模式的同時，亦推出預繳款項安排，病人最遲須在預約日期兩周前繳費，否則將取消其名額。醫管局期望，新做法可減少已預約病人缺席情況，並騰出名額予第一、二類病人。

目前醫管局非緊急放射科服務由政府百分百補貼，明年1月1日起除X光的基礎項目維持免費外，進階和高端服務會引入病人共付收費模式，當中螢光透視、超聲造影和乳腺造影等進階項目會獲補貼近八成半，即病人要付250元，電腦掃描造影、非血管介入放射和磁力共振掃描造影等高端項目，在獲得近九成補貼後每項收費為500元。

訂14日盼有時間重新分配

過去10年電腦掃描造影、磁力共振掃描造影等服務量有增加，惟需求亦隨之上升，現時也有約一成病人最終會「甩底」。醫管局將在非緊急放射服務引入預繳規定，要求病人最遲要在預約日期前14日繳付服務費，否則系統將自動取消預約，屆時病人要由醫生重新評估是否需要轉介申請放射科服務，預約期在14日內則毋須預繳。

廣告 廣告

醫管局質素及安全總監黃立己稱，把限期訂在14日是要確保有足夠時間將配額重新分配，「聽日照今日先取消，就分配唔到俾其他病人。」

病人預先取消而騰出的名額，當局預計會安排較緊急的第一、二類病人使用，他們的輪候時間有望縮短至一周。醫管局在預約日期前的第44日、第35日和第15日，會透過應用程式HA Go發出付款提示，當局另會在服務日期前第35日，郵寄紙本賬單予非HA Go用戶作提示。除因身體不適無法接受放射科服務並附上醫生紙，或經醫生評估後認為不適合或毋須再接受服務，醫管局不會接受預約日期前少於14日的取消及退款申請。

新安排設3個月過渡期

醫管局放射科統籌委員會主席簡以靈表示，新收費明年生效後會有3個月過渡期， 明年元旦前已預約期內接受服務的病人，如未有提前14日付款 ，預約都不會被系統取消，有關預繳要求會在明年4月15日起的服務實行，即有關病人最遲須在4月1日付款。黃立己相信，實施預繳安排後可大幅減少缺席情況，「最好當然係做到零」，但暫未有計劃將預繳要求擴展至其他服務，又強調有經濟困難的病人可向當局申請醫療費用減免。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公院非緊急放射明年引共付-兩周前不繳費將取消/621463?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral