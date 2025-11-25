公院非緊急放射服務預繳 醫管局：可改善缺席預約情況

yocrpg3bx57x.jpg

醫療改革明年起開始實施，其公立醫院的非緊急放射科服務將由免費變為共付模式，進階及高端項目分別收費250元及500元，病人需要在預約期14天前繳費。醫管局質素及安全總監黃立己今早(25日)在港台節目表示，公立醫院非緊急放射科服務明年起會由免費轉為共付模式收費，但政府仍將資助約九成醫療費用，緊急情況下則免費提供服務，而收費是按項目需要投放的時間，醫療儀器及人力資源等而定，亦考慮了市民的負擔能力。

新收費有 3 個月過渡期

黃立己強調，醫療改革新收費並非為增加收入，而是希望能善用醫療資源。現時有6成病人需緊急放射科服務，另外4成則為非緊急，其中進階及高端項目均有約一成病人缺席。在新收費下，如病人已痊愈或在其他地方接受放射科服務後，可同在14天前取消預約，屆時會獲退款，相信可為他們提供誘因，主動取消預約，改善缺席情況，令其他有需要病人可縮短輪候時間。新收費會有3個月過渡期，然後便會實行新措拖。

可向醫院社工申請減免費用

有病人組織擔心新收費會令部份有經濟困難的病人選擇不接受放射科服務，最終令病情惡化。黃立己指，可獲減免醫療費用的病人會比現時多數倍，而明年需要接受治療且經濟負擔較大的病人，現時已可向醫院社工申請減免部份或全部費用。公立醫院每年的放射科檢查數量約數十萬，其中約6成為緊急檢查，呼籲病人不要因收費問題而選擇前往急症室，因醫生會因應病人的臨床情況而作出合理安排，不會特別為非緊急病人安排緊急放射科檢查。

