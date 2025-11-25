張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
公院非緊急放射服務預繳 醫管局：可改善缺席預約情況
醫療改革明年起開始實施，其公立醫院的非緊急放射科服務將由免費變為共付模式，進階及高端項目分別收費250元及500元，病人需要在預約期14天前繳費。醫管局質素及安全總監黃立己今早(25日)在港台節目表示，公立醫院非緊急放射科服務明年起會由免費轉為共付模式收費，但政府仍將資助約九成醫療費用，緊急情況下則免費提供服務，而收費是按項目需要投放的時間，醫療儀器及人力資源等而定，亦考慮了市民的負擔能力。
新收費有3個月過渡期
黃立己強調，醫療改革新收費並非為增加收入，而是希望能善用醫療資源。現時有6成病人需緊急放射科服務，另外4成則為非緊急，其中進階及高端項目均有約一成病人缺席。在新收費下，如病人已痊愈或在其他地方接受放射科服務後，可同在14天前取消預約，屆時會獲退款，相信可為他們提供誘因，主動取消預約，改善缺席情況，令其他有需要病人可縮短輪候時間。新收費會有3個月過渡期，然後便會實行新措拖。
可向醫院社工申請減免費用
有病人組織擔心新收費會令部份有經濟困難的病人選擇不接受放射科服務，最終令病情惡化。黃立己指，可獲減免醫療費用的病人會比現時多數倍，而明年需要接受治療且經濟負擔較大的病人，現時已可向醫院社工申請減免部份或全部費用。公立醫院每年的放射科檢查數量約數十萬，其中約6成為緊急檢查，呼籲病人不要因收費問題而選擇前往急症室，因醫生會因應病人的臨床情況而作出合理安排，不會特別為非緊急病人安排緊急放射科檢查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/公院非緊急放射服務預繳-醫管局-可改善缺席預約情況/621865?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 1 天前
陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王
陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示，上午與美國總統特朗普通電話。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔八號花園2房議價後以$318萬沽出 單位期內升值109.2% (另有本日最新成交)
大埔八號花園2房議價後以$318萬沽出 單位期內升值109.2% 中原地產-黃達雄經理表示，成交單位為大埔八號花園2座低層G室，單位實用面積333平方呎，建築面積403平方呎，2房間隔，早前叫價約$330萬，議價後以$318萬沽出，實用面積平均呎價約$9,550。 據了解，新買家早前賣出原有物業轉為租樓，近期見樓市開始見底回升，決定重新入市，見屋苑價錢合預算，單位間隔合用，即決定購入單位自住。據了解，原業主於1997年以$152萬購入上址，持貨28年，現轉手賬面獲利$166萬離場，單位期內升值109.2%。 延伸閱讀: 八號花園 大埔 大圍金獅花園2房議價後以$390萬獲承接 單位期內升值92.1% 中原地產-莊鈞雄經理表示，日前促成大圍金獅花園2期B座中層06室，單位實用面積336平方呎，建築面積530平方呎，2房間隔，議價後以$390萬獲承接，實用面積平均呎價$11,607。 據了解，新買家為外區投資者，見屋苑交通方便，加上單位價錢合理，即承接單位收租，單位市值月租約$1.35萬水平，買家料可享逾4厘租金回報。據了解，原業主於2011年以約$203萬購入單位，持貨約14年，是次易手28Hse.com ・ 1 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜W酒店節慶自助餐買一送一！人均$257起食盡無限供應生蠔/威靈頓牛排/紅燒花膠
香港W酒店Kitchen自助餐BLACK FRIDAY限定優惠來襲！如果你是自助餐控，這個年底絕對不能錯過今次的聖誕自助餐優惠。由11月25日中午12點起，KKday推出黑色星期五驚喜限時搶購，週一至週五的自助午餐首位享有72折優惠，第二位只需$28港元，另有買一送一優惠，人均低至$257起；至於自助晚餐同樣有買一送一，人均只需$509起，不能錯過更有早鳥低至75折優惠，讓你用輕鬆品嚐美味海鮮：雪蟹腳、藍青口、熟蝦以及海螺，威靈頓牛排。假日則有豐富雪蟹腳任食，兼享指定汽泡酒、紅白酒暢飲，玩樂氛圍更加分！Yahoo Food ・ 7 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
立法會選舉2025｜大公報社評促政府推優惠鼓勵投票：合法合情合理 不應自縛手腳｜Yahoo
12 月 7 日是立法會換屆選舉投票日，政府繼續鋪天蓋地宣傳攻勢，鼓勵市民投票，宣傳開支達 1.77 億元。中聯辦控制的《大公報》今日（25 日）就在社評指，社會各界已經紛紛用實際行動為選舉助力，提供投票便利和消費優惠，觀乎特區政府以往亦有在重要節日推出節慶優惠，現時亦有必要打破固定思維，帶頭用創新手法鼓勵大家投票，「既能刺激經濟，搞活氣氛，又能提升公民意識，何樂而不為！」Yahoo新聞 ・ 7 小時前
追血汗錢｜「試當真」追數 涉Kayan9896工作服務費 向公關公司索償近50萬元
YouTube頻道「試當真」雖於上月正式停運，惟近日再有消息爆出，試當真有限公司（Trial & Er...BossMind ・ 1 小時前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 8 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 2 天前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
[深度] 日本首相言論被北京借勢發酵 施壓各國在台海問題上表態
【彭博】— 自三周前日本首相高市早苗在國會談及台海可能爆發的危機以來，北京方面先後通過經濟報復、民族主義言論以及外交攻勢表達不滿。Bloomberg ・ 17 小時前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 5 小時前