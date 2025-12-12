公鹿強勢逆轉 塞爾蒂克5連勝中止

（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天克服開局不利窘境，在下半場強勢逆轉戰局，以116比101擊敗波士頓塞爾蒂克，中止綠衫軍近期5連勝紀錄。

公鹿明星前鋒、拿過兩次NBA最有價值球員（MVP）的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）再次因小腿傷勢缺陣。

不過公鹿前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）挺身砍下31分，波特（Kevin Porter Jr.）繳出18分、10籃板、13助攻的大三元成績，替補上場的波蒂斯（Bobby Portis Jr.）也貢獻27分，助最近12場比賽吞下10敗的公鹿拿下1勝。

塞爾蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）攻下30分，華爾希（Jordan Walsh）進帳20分，塞爾蒂克上半場一度領先14分，並以67比60的優勢進入中場休息。

然而，塞爾蒂克下半場手感不佳，三分球26投僅3中，甚至一度連續投失16個三分球。

公鹿在關鍵第3節以27比13壓制塞爾蒂克，掌控比賽節奏。

庫茲馬在第3節中段上籃得分追平成73比73，隨後波特兩罰命中，助公鹿自開賽以來首度超前，接著一路領先至比賽結束。