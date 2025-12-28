公鹿「字母哥」傷癒歸隊攻下29分 終結公牛5連勝

（法新社芝加哥27日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天傷癒歸隊繳出29分與8籃板，率領公鹿以112比103撞倒公牛，終結公牛5連勝。

現年31歲的希臘球星、兩屆NBA最有價值球員安特托昆博，此役上陣25分鐘，15投10中，罰球10投8中，協助公鹿戰績提升至13勝19敗。

安特托昆博本月稍早因右小腿拉傷缺陣8場比賽，公鹿在沒有他的情況下僅取得2勝6敗。

廣告 廣告

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後表示：「這是他回歸的第一場比賽，他真的很開心能回到場上。」

瑞佛斯刻意限制了當家球星安特托昆博的上場時間。他說：「我們不希望他承擔太重的責任。從上場時間來看，我覺得安排得很好…這對我們來說是一場很棒的勝利。」

瑞佛斯並指出，安特托昆博的回歸提升了全隊的信心。

他說：「當球隊在追分、而他在場上時，你會覺得一定能拿到分數或創造出好的出手機會。」「當他不在場上時，球隊有時會陷入得分荒。」

替補上場的波蒂斯（Bobby Portis Jr.）為公鹿攻下17分並且抓下10籃板。

公牛以懷特（Coby White）與佛契維奇（Nikola Vucevic）表現最佳，各有16分進帳。公牛吞敗，5連勝為之中斷，戰績跌為15勝16敗。

在聖安東尼奧，儘管超級新星「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）重返先發陣容並拿下32分、7籃板，馬刺仍以114比127不敵爵士，8連勝為之中斷。溫班亞馬先前因左小腿拉傷，過去7場比賽皆以替補身分出賽。