六人到啟德AIRSIDE一間餐廳食生蠔後食物中毒

【Now新聞台】兩男四女在啟德商場一間餐廳進食生蠔後，先後出現食物中毒病徵，情況穩定。

涉事餐廳位於啟德AIRSIDE商場2樓。衞生防護中心表示，受影響的六人介乎29至35歲，他們上周五用餐，大約11至37小時後先後腹瀉、腹痛、嘔吐、發燒等，其中一人曾經求醫。

食安中心調查後，認為他們可能進食了生的食物而引致食物中毒，已派員檢視食物處理流程及抽取樣本化驗，並指示餐廳暫停供應生蠔以及消毒處所。

