六人在荃灣韓台站食蔥油雞後疑食物中毒

同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
餐飲寒冬｜翡翠拉麵小籠包連執兩間！ 德福、新城市廣場租約到期 下周一同時結業
本港餐飲業持續寒冬，結業潮仍未完，連鎖集團亦在縮減規模的現象。翡翠餐飲集團在社交平台宣佈，位於九龍灣德福廣場及...BossMind ・ 9 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 6 小時前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 2 小時前
iPhone 17入手攻略｜精選高回贈+高里數信用卡 賺盡迎新優惠＋簽賬回贈【9月11日更新】
蘋果公司(美：AAPL)正式發布全新iPhone 17系列，包括入門版 iPhone 17、史上最薄的iPhone Air，以及主打8倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。新機將於9月12日晚開始預售，並於9月19日正式發售。其中，iPhone Air以其極致輕薄設計引起廣泛關注，可謂蘋果歷來最大設計革新之一。am730 ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《施政報告》據報據小規模重推公屋「租者置其屋」計劃
行政長官李家超將於下周三公布新一份《施政報告》,據悉當局傾向小規模重推公屋「租者置其屋」計劃。infocast ・ 13 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo 5大寶藏新品推薦！$49買到CK平替低腰內褲、Jennie甜辣風格、$199入手Miu Miu風Ruby Red針織外套
UNIQLO 秋季單品陸續出爐，當中有不少 BLACKPINK Jennie 風格的時尚款式，而且價錢更是非常容易入手！吸引小編眼球的包括只需 $49 的 Calvin Klein 平替低腰內褲，Jennie 最愛的 Ruby Red 針織外套，性價比超級高已能打造又甜又辣的 Rock with Jennie 穿搭！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 12 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
《港樓》中原CCL單周反彈1.2%至138.74點 今年第3高
中原城市領先指數CCL最新報138.74點，按周升1.2%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，數據是反映8月19日一個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，22日聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會暗示9月或會減息當周市況。減息預期升溫，刺激樓價單周升幅擴大，今周CCL為2025年第3高，向上迫近今年初139.25點高位，現時相差0.51點或0.37%。近6周指數一周升一周跌，波幅忽大忽小，短期樓價走勢持續反覆微升。下周美國議息及施政報告，會否帶來利好消息推動樓價突破向上，仍有待觀察。AASTOCKS ・ 5 小時前