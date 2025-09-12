六人在荃灣韓台站食蔥油雞後疑食物中毒

【Now新聞台】6人在荃灣一間餐廳用膳後懷疑食物中毒。

受影響的3男3女，年齡介乎6至65歲，他們周三在荃灣麗城花園韓台站進食蔥油雞後腹痛、嘔吐、發燒和腹瀉，其中5人已求醫，一人留院治理，全部人現時情況穩定；初步調查指有關醬料過早製作，在不適當溫度下貯存過久。

食安中心指示餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

