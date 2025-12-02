六個月大女嬰流感併發嚴重肺炎和敗血性休克 情況嚴重

加科思(01167.HK)宣布，公司自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)，聯合SHP2抑制劑JAB-3312(sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果，正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。這項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得了71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水準。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展3期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯合治療方

infocast ・ 1 天前