六個月大男嬰感染流感 情況危殆

藥捷安康-B(02617.HK)於2026年美國臨床腫瘤學會胃腸道腫瘤研討會(ASCO GI)上，公佈其核心產品替恩戈替尼治療晚期膽管癌(CCA)患者的II期臨床數據。 該研究顯示，FGFR抑制劑在治療伴有FGFR2變異的膽管癌中具有已確立的作用。替恩戈替尼作為一種新型FGFR抑制劑，在克服既往FGFR抑制劑獲得性耐藥方面已顯示出有潛力的活性。本次報告介紹了循環腫瘤DNA(ctDNA)生物標誌物分析，評估了替恩戈替尼在治療FGFR2融合伴原發性FGFR抑制劑耐藥、FGFR2融合伴獲得性FGFR抑制劑耐藥以及其他FGFR突變或野生型FGFR的CCA患者的能力 報告中對患者ctDNA中的基因組變異進行了評估，同時對基於ctDNA突變狀態和患者亞組的療效做了相關性分析。這些結果支持在正在進行的III期臨床試驗中，通過擴大生物標誌物採樣進行更深入研究。 (ec/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前