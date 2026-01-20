六合彩結果丨即睇1月20日攪珠結果

紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元

28Hse.com ・ 1 天前