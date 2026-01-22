專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
六合彩結果丨即睇1月22日攪珠結果
今期六合彩估計頭獎基金達八百萬，以下為六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
1月22日六合彩攪珠結果
中獎號碼：4、9、15、24、27、31
特別號碼：45
六合彩今期中獎情況及派彩金額
頭獎
每注獎金：待公布
中獎注數：待公布
二獎
每注獎金：待公布
中獎注數：待公布
三獎
每注獎金：待公布
中獎注數：待公布
六合彩下期攪珠
期數：26/010
攪珠日期：24/01/2026 (星期六)
截止售票時間：晚上 9:15
多寶 / 金多寶：-
估計頭獎基金：$8,000,000
六合彩過去10期攪珠結果
