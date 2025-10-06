六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)

【動物專訊】今日為中秋節，人月兩團圓，宣萱都身體力行支持領養，在阿棍屋領養了一隻已達14歲之齡、被人遺棄的比高犬細佬，好讓狗狗在年老的時候也可重拾有家的幸福，獲主人的愛。其實，宣萱是一個非常愛動物的人，她更曾接受本報訪問時，分享她多次拯救動物的故事。 宣萱日前在社交媒體宣布家中多了一個新成員「宣細佬」，她的家中現有3狗3貓一同生活。她早前出席劇集宣傳時，便對記者透露「暫托失敗」，領養了宣細佬。她於超強颱風「樺加沙」襲港時，主動聯絡阿棍屋將其場地兩隻14歲老狗帶回家暫托，愛動物的她和兩狗建立了感情，打算在颱風後領養兩狗，惟其中一隻狗已經找到領養人，所以她最終領養了餘下的老狗，就是宣細佬。她當時亦提到希望以身作則，影響更多人願意領養狗狗。 宣細佬原名「細佬」，身世十分可憐，他是一隻大型比高犬，卻在年老時慘遭前主人遺棄。阿棍屋負責人Ivy表示，細佬於2024年12月因前主人移民，他被遺棄後來到阿棍屋。Ivy說細佬起初也有不開心，但幸好他非常為食，很快便「悲憤為食量」，心情變回開朗的小狗。她形容細佬是一隻溫馴、喜歡食東西及超懂事的狗狗，「他是一隻從來不與小狗爭執，從來不會亂吠的狗狗。」 這麼老

香港動物報 ・ 5 小時前