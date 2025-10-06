中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)
馬會將為迎接中秋節，將在周一（10月6日）晚上舉行六合彩中秋金多寶攪珠。由於特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計六合彩中秋金多寶頭獎獎金有機會高達8,000萬港元。
7、15中秋最旺？
中秋金多寶攪珠是歷史最悠久的金多寶，自1985年舉辦以來，共舉行過39次。當中以「7」號及「15」號最旺，開出多達10次，為中秋最幸運號碼。而「12」號及「40」號亦攪出9次。「5」號、「9」號、「28」號及「43」號則出現過8次。 值得一提是今年中秋金多寶於10月6日舉行，歷來曾有兩次中秋金多寶於同一日舉行，分別是1987年及1998年。這兩次中秋金多寶均攪出「21」號及「40」號。
六合彩中秋金多寶截止售票時間為攪珠日（10月6日）晚上9時15分，攪珠將於當晚上9時30分舉行，無綫TVB Plus（82台）將直播攪珠過程。馬會公布指為預留更多時間予市民購買彩票，原定於10月2日及10月4日的攪珠將不會舉行。
中秋好去處2025｜大坑舞火龍/藍屋花燈節/澳門煙花匯演/大埔白鷺湖/維園綵燈會 （持續更新）
