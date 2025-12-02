精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
不是六合、瑞豐！南台灣最強夜市出爐，獲5星評等、好吃好逛選擇多
台灣夜市文化享譽國際，各地夜市都有其獨特魅力與忠實支持者，但哪一座夜市能稱霸全台？經濟部日前公布「優良市集暨樂活名攤評核計畫」最新結果，台南花園夜市再度榮獲５星評等，成為南台灣唯一獲得認證的頂級夜市，無論在環境衛生、特色美食或整體服務品質都獲得評委與遊客一致肯定，展現其在台灣夜市界的王者地位。
經濟部嚴選５星夜市、市場
經濟部自2012年起舉辦的「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，旨在透過完整的審核機制提升全台傳統市場及夜市的整體形象與商業活力。評選過程包含特色介紹、現場勘查，歷經初選、複選到決選等階段，最終選出１星至５星等級的示範市集與攤商。2025年優良市集暨樂活名攤獲獎名單近日出爐，其中「5 星金賞」共有３處入選，包括台北市的「公有士東市場」與「公有南門市場」，以及花蓮市知名的「東大門國際觀光夜市」。
此外，「５星」市集共有18處，分布在北北基桃、中南部多個縣市，像是台北的士林夜市、寧夏夜市、光華數位新天地、華西街觀光夜市等都名列其中；新北市林口、泰山、瑞芳公有零售市場，以及汐止觀光攤販集中區、淡水中正美食廣場、鶯歌美食廣場；桃園中壢的興國市場、台中的逢甲夜市與建國市場、台南的西門淺草青春新天地與花園夜市，以及高雄的龍華市場與旗后觀光市場，也都獲得５星肯定。
台南花園夜市營業時間
在今年的評選結果中，台南在南台灣中的表現相當亮眼，除了花園夜市獲得「５星夜市」認證外，同屬台南的「西門淺草青春新天地」商圈也榮獲「５星市集」殊榮。事實上，花園夜市早在2023年就已成為南台灣第１個獲得５星評等的夜市，今年再度獲得最高分肯定，證明其在衛生管理、服務品質及商品多元性方面持續精進。此外，為了因應龐大的觀光人潮，花園夜市自10月起更改營業時間，除了原本的每週四、六、日，多增加週五營業日，變成一週營業４天。
台南花園夜市必吃美食
台南花園夜市在Google評論中平均獲得4.3顆星的高評價，遊客表示，「台南花園夜市最高！好吃好玩好好逛，還有免費停車格，以及乾淨公廁」「花園夜市魅力就在於不管你想吃正餐、小吃還是甜點，都能一次滿足，邊逛邊吃的氛圍也讓人覺得愉快」「台南的花園夜市果然名不虛傳，整體規模很大，攤位種類超豐富，從美食、小吃、遊戲到服飾都有，走進去真的會不小心逛到失控」「很棒的夜市能吃吃喝喝，有好吃的烤魚、泰奶、吉拿棒，更棒的是有管理、有廁所、有回鍋油回收，更有讓攤販清洗專用的水龍頭，讓人對衛生不會有疑慮」。
另外，網友也對花園夜市豐富多樣的美食選擇讚不絕口，「想分享幾個吃到覺得很不錯的攤位：首先是馬鈴薯餅，外皮煎得酥脆，內裡軟綿，熱騰騰咬下去特別香，讓人忍不住一口接一口。接著是拔絲地瓜，甜度掌握得很好，不會膩口，外層裹上金黃糖衣，稍微放涼後牽絲的口感真的很迷人，非常適合當作散步邊吃的小點心；另外還有二師兄古早味滷味，味道也很讓人喜歡，食材滷得入味卻不會過鹹」「夜市裡攤位林立，從傳統小吃到創新美食應有盡有。炸雞排、滷味、地瓜球、各類飲品，選擇多到讓人眼花撩亂」。
台南花園夜市停車位難找
儘管花園夜市廣受好評，但也有網友提醒停車問題不容忽視並分享經驗，「很大的停車場，但還是供不應求需要自行到附近尋找停車位」「我們約５：40到，在對面等紅燈時，看向入口處已經是人山人海了，停車場也有好幾台車在排隊等位子」「尤其是假日，花園夜市人潮非常多，建議傍晚剛開始營業時（約傍晚６點左右）就抵達，可以避開最擁擠的時段，也能找到較好的停車位」。
▲台南花園夜市的滷味吸引許多人購買。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
台南花園夜市
地址：台南市北區海安路3段533號
電話：06-358-2881
時間：週四至日17：00～00：00（週一至三休）
經濟部
網址：https://www.aoc.gov.tw/showPublic/521
