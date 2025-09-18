六四政治犯唐元雋涉當中國間諜 協助監控異見者 在美認罪可囚 5 年｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】六四事件政治犯之一，經政治庇護獲得美國公民身份的唐元雋，日前承認在美國非法充當中國政府的代理人，監視異見人士。美國司法部表示，唐元雋除了幫中國國家安全部收集異見人士情報外，還協助他們滲透到一個異見人士聊天群組當中。唐元雋的案件將於明年 1 月 29 日宣判，他面臨最高 5 年監禁。

司法部說，至少在 2018 年至 2023 年 6 月期間，唐元雋受聘為中國在美間諜，按照中國國家安全部的指示收集資訊並完成任務。唐元雋定期接受中國國安部情報官員的指示，並且定期匯報異見人士的近況，提供的資訊包括個人名稱，拍照以及各項紀錄；文件又指唐曾經提供了一些紐約市專辦移民業務的律師聯絡方式，以及提供了在美國獲得政治庇護的流程細節。

允許中國國安部人員安裝間諜程式 手機相片實時傳送

唐元雋又接受了金錢報酬，至少三次前往澳門和中國大陸與中國國家安全部情報人員面談，當時曾接受測謊機測試和詢問。在其中一次會談中，他允許中國國家安全部人員在其手機上安裝一個應用程式，以便將手機內照片和其他資訊即時傳輸到中國國家安全部，他並且獲得一部手提電腦，用作與中國國家安全部溝通。

司法部又說，執法人員找到唐元雋從中國國家安全部收到的具體指示，包括透過加密方式將收集得來的情報傳輸給中國國安部，而且還協助了中國國安部滲透到一個加密通訊軟件的聊天群組。該個群組成員包括多名旅居美國的中國異見人士和民主派分子，他們會在群組內交流民主議題，並表達對中國政府的批評。

聲援八九民運曾陷獄 8 年 獲美政治庇護

根據資料，唐元雋在 1957 年於吉林省長春市出生，在六四事件期間曾跟工友組織「民主沙龍」，討論政治議題，並曾經組織遊行示威聲援民主運動，其後被中國當局控以「反革命罪」罪成，判監 20 年，他在 1997 年獲減刑，同年獲釋。他在獲釋後協助籌辦「中國民主黨」，2002 年一度向台灣政府尋求政治庇護，之後轉到美國申請政治庇護成功，獲得美國公民身份。唐元雋一直在紐約市居住，並定期與其他異見人士一起參加活動，並領導一個致力於推動中國民主的非牟利組織。