習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
六四沙田黑漆噴「6436」、蠟燭圖案 曾建峯認罪 官指有機會判監
前公民黨成員、人稱「霸氣哥」的曾建峯，被指於今年六四在火炭馬路及告示欄，以黑色噴漆噴上「6436」、蠟燭圖案，被控刑事損壞。案件原定周四（4 日）在沙田裁判法院開審，被告開審前改為認罪。
辯方求情指，被告因母親健康變差、小說創作不順利，喝酒後干犯本案，行為實屬不智，惟他之前一直奉公守法。暫委裁判官江美儀押至 9 月 18 日判刑，候索取社會服務令及感化報告，強調仍有機會判監。被告准保釋候判。
案情：警翻查閉路片段發現被告
被告曾建峯（50 歲），被控一項刑事損壞罪，指他於 2025 年 6 月 4 日在火炭峯山工業大廈外之馬路及行人路，無合法辯解而損壞屬於香港政府的財產，即一部分的馬路及一塊告示欄，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
案情指，警方凌晨在火炭巡邏，發現有告示板被噴上「6436」、蠟燭圖案，路面另有 3 組「6436」字樣。警方翻查附近閉路片段，發現被告身分，遂往其工作室拘捕，搜屋時尋獲與片中人相似衣物及黑噴漆。被告警誡下保持緘默。
辯方求情指酒精影響心情
辯方求情指，被告為小說作家、月入 2 萬元，父親 5 年前去世，他負責照顧患腦退化的母親，而母情況於今年 5 月變差。被告案發當晚因母親健康變差、小說創作不順利，喝了兩枝紅酒，酒精影響心情而干犯本案，「行為實屬不智」。
辯方強調，被告在案發前一直奉公守法，事件有違其本性，加上單獨行事、損毀物品不算嚴重，清潔費為 68 元，希望法庭考慮以罰款、感化方式處理。暫委裁判官江美儀關注，被告現年 50 歲，是否適合判處感化，辯方指「佢都係中年男士啫，都係適合嘅」。
官指仍有機會判監
官聽畢求情，指本案非同類案件最嚴重，惟被告在深夜犯案，若非警方翻查閉路電視，便不能辨認被告身分。
官續指，本案最大求情理由為坦白認罪，認為被告對家人有承擔，亦願意賠償 68 元承擔後果，故為被告索取社會服務令及感化報告，但強調仍有機會判處監禁式刑罰，押後至 9 月 18 日判刑，被告續准保釋。
案件編號：STCC2197/2025
其他人也在看
日本首間哈利波特旗艦店原宿開幕！一文睇清樓層空間介紹+限定周邊+互動展區+整理券領取方法
繼哈利波特影城後，哈利波特在東京又有新攪作！亞洲最大規模的東京「哈利波特原宿旗艦店」（Harry Potter Shop Harajuku）已於8月14日正式登陸原宿表參道，面積近一萬呎、樓高兩層，設計以「禁忌森林」為靈感，設有打卡位、互動展區、限定周邊等，還可吃到奶油啤酒雪糕、可愛的巴嘴餐包等，重現霍格華茲神秘氛圍，哈利波特迷不要錯過。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
越南西貢半日遊每位$262！漫遊特色燈籠街+最古老市場+品嚐傳統月餅 送燈籠及迎賓禮物
中秋節快到，想提早感受節日氣氛，可以參加越南西貢這個半日遊，漫步於氣氛十足的燈籠街，前往西貢最古老市場之一「平西市場」，以及品嚐當地美食和傳統月餅，每位只需$262，還送一盞燈籠作紀念品呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
警方籲慎防網上求職騙局 有男子中「刷單」陷阱失近600萬
警方「守網者」社交平台公布，日前，有一名男子在網上搵兼職，見到Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的韓文App，註冊用戶後，App內的客服隨即主動聯絡，並指示他進行刷單。AASTOCKS ・ 23 小時前
日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面
《鬼滅之刃》熱潮一浪接一浪！日本淡路島動漫主題樂園「二次元之森」（Nijigen no Mori）早前與人氣動漫《鬼滅之刃》合作，於即日起至12月14日期間推出日間解謎、夜間探險體驗活動，參加者不但可沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面，完成活動後還能獲得限定原創紀念品！想知活動詳情及入場票價，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！網上優惠價購票 再送雪糕/機場快綫車票
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$150起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 22 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）
年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 2 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？
17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展
【彭博】— 知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。Bloomberg ・ 2 小時前
【中環解密】恒地中環新海濱項目 徐子淇預告設大劇院
有「千億新抱」之稱、恒地（0012.HK）聯席主席兼董事總經理李家誠（Martin）的太太李徐子淇（Cathy），時隔兩年再「出山」為時尚雜誌VOGUE拍攝9月刊封面，並以「Homecoming」為主題，特別到恒地在中環的新地標The Henderson的頂層空間拍攝。信報財經新聞 ・ 9 小時前