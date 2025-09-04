六四沙田黑漆噴「6436」、蠟燭圖案 曾建峯認罪 官指有機會判監

前公民黨成員、人稱「霸氣哥」的曾建峯，被指於今年六四在火炭馬路及告示欄，以黑色噴漆噴上「6436」、蠟燭圖案，被控刑事損壞。案件原定周四（4 日）在沙田裁判法院開審，被告開審前改為認罪。



辯方求情指，被告因母親健康變差、小說創作不順利，喝酒後干犯本案，行為實屬不智，惟他之前一直奉公守法。暫委裁判官江美儀押至 9 月 18 日判刑，候索取社會服務令及感化報告，強調仍有機會判監。被告准保釋候判。

曾建峯周四離開法院。（《法庭線》記者攝）

案情：警翻查閉路片段發現被告

被告曾建峯（50 歲），被控一項刑事損壞罪，指他於 2025 年 6 月 4 日在火炭峯山工業大廈外之馬路及行人路，無合法辯解而損壞屬於香港政府的財產，即一部分的馬路及一塊告示欄，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，警方凌晨在火炭巡邏，發現有告示板被噴上「6436」、蠟燭圖案，路面另有 3 組「6436」字樣。警方翻查附近閉路片段，發現被告身分，遂往其工作室拘捕，搜屋時尋獲與片中人相似衣物及黑噴漆。被告警誡下保持緘默。

辯方求情指酒精影響心情

辯方求情指，被告為小說作家、月入 2 萬元，父親 5 年前去世，他負責照顧患腦退化的母親，而母情況於今年 5 月變差。被告案發當晚因母親健康變差、小說創作不順利，喝了兩枝紅酒，酒精影響心情而干犯本案，「行為實屬不智」。

辯方強調，被告在案發前一直奉公守法，事件有違其本性，加上單獨行事、損毀物品不算嚴重，清潔費為 68 元，希望法庭考慮以罰款、感化方式處理。暫委裁判官江美儀關注，被告現年 50 歲，是否適合判處感化，辯方指「佢都係中年男士啫，都係適合嘅」。

官指仍有機會判監

官聽畢求情，指本案非同類案件最嚴重，惟被告在深夜犯案，若非警方翻查閉路電視，便不能辨認被告身分。

官續指，本案最大求情理由為坦白認罪，認為被告對家人有承擔，亦願意賠償 68 元承擔後果，故為被告索取社會服務令及感化報告，但強調仍有機會判處監禁式刑罰，押後至 9 月 18 日判刑，被告續准保釋。

案件編號：STCC2197/2025