六年一支「香港味」！兩位「無名氏」釀出屬於香港的氈酒傳奇
6年過去了，你有回想起自己當時對自己憧憬嗎？今天你追求的達到了沒？鰂魚涌太古坊一棟看似普通的工廈裡，有一間將「香港精神」蒸餾成酒的手工酒廠——N.I.P 無名氏。品牌由前律師 Nic Law 與品牌顧問 Jeremy Li 在 2017 年萌生念頭，於 2019 年正式創立，短短6年間憑本土風味和職人精神，在被譽為烈酒界奧斯卡的 2025 年三藩市世界烈酒大賽中，以《城香氈酒》奪下雙金獎，加上於 World Gin Awards 的「國家級冠軍」，成為全港獲獎最多的香港氈酒品牌，將「香港製造」帶上世界舞台！
兩個「無名氏」帶來一個很香港的夢
N.I.P 即是「Not Important Persons」，源自兩位創辦人的自嘲——他們不是富二代，沒有龐大家族背景，更沒有大型酒廠撐腰，只是兩個在職場上本已「行順咗」的香港人。 一位是執業律師，一位是品牌顧問，2017 年某個把酒談心的晚上，他們突然問了一句：「香港有咁多出色手工啤酒，點解仲未有一間真真正正屬於香港的烈酒蒸餾廠？」
走進 N.I.P 酒廠，最搶眼的一定是那部名為「April」的德國 Christian Carl 手工銅製蒸餾器。 這家擁有逾 140 年歷史的德國家族企業，為不少世界頂級酒廠打造設備，而這部蒸餾器，被創辦人以 2017 年萌生開廠念頭的四月命名，既象徵春天，也是他們走進新章節的一扇門。
浪漫名字背後，是很「港式」的辛酸。蒸餾器運抵香港時，原定負責安裝的德國技師因行程無法來港，留下的只有五十多張圖紙，卻沒有一本完整的安裝說明書。 Nic 和 Jeremy 只能親自「落手落腳」，把密密麻麻的銅管鋪滿地上，像砌模型一樣逐條研究如何接駁；由西裝筆挺的專業人士，變成披起汗衫的「裝修師傅」，整整花了 16 個月才將「April」正式組裝完成。
當蒸餾器第一口蒸氣升起，代表的不只是酒廠終於投入運作，更是兩位「無名氏」靠著熱血和固執，把一個看似不切實際的香港夢，變成可以入口的現實。
六部曲手工工藝煉成一口「香港味」
N.I.P 氈酒最迷人的地方，不止是酒標或故事，而是實實在在的風味與工藝。品牌堅持小批次生產，每一鍋酒都是經過精準計算和無數次試驗，以六個步驟慢慢「煉成」。
首先是浸泡。蒸餾前一晚，杜松子、芫荽籽、當歸、八角、甘草、桂皮等傳統氈酒草本會被放進主鍋，按配方加入如雪梨、枸杞、生薑等帶有香港飲食記憶的食材，與基酒浸泡 12 至 16 小時，喚醒層次最底的香氣。 之後在蒸餾過程中，透過嚴格的溫度控制和不同蒸餾技巧，細緻提取草本精油，並利用蒸餾塔三層銅板的回流提純設計，多次讓酒精蒸發與冷凝，去除雜質，令酒體變得細膩順滑。
其中最關鍵的一步，是以蒸氣萃取注入「香港靈魂」。蒸氣會通過特製的「草本籃」，就像蒸點心一樣，讓熱蒸氣溫柔穿過茶葉與草本，帶走香氣而不帶苦味。 在釀造《無名氏珍稀氈酒》時，創辦人會在這一步加入口感熟悉的龍井、壽眉、陳年新會陳皮與桂花，把茶樓與老餅店的味道封存在酒裡。 最後，蒸餾後的酒液只會保留最乾淨純粹的「酒心」，再靜置 4 至 6 星期讓酒精分子、草本油分與水充分融合，待酒體變得圓潤柔和，才正式入樽出廠。
2026 年頭炮：貓茶氈酒第三話 - 「鴛鴦」
N.I.P 無名氏 深信茶與酒是天作之合，聯同人氣插畫家 Kathy Lam (@Dawning_ Crow) 推出一系列以貓咪 為主角的茶香氈酒。當氈酒遇上港式鴛鴦，是這款貓茶氈酒第三話對茶和氈酒的全新演繹。將氈酒的靈魂與香港茶餐廳經典鴛鴦完美融合，氈酒以杜松子、檸檬、青檸、玫瑰與蘋果打造的優雅基底，再以兩種頂級茉莉花茶，茉莉龍珠和毛峰香片共同浸釀，最後加入本地烘焙的埃塞俄比亞阿貝果娜西達摩ELTO74158水洗咖啡。茉莉的香氣加上咖啡那杏桃、白花與伯爵茶的迷人香氣為整體風味增添令人驚豔的層次，完美改編港式鴛鴦的神髓。猶如酒標上那對形影不離的貓狗拍檔，雖然個性截然不同，也可以造出令人意想不到的獨特風味與和諧。無論是純飲感受風味的細膩變化，或是加入冰塊調製成氈酒湯力，這款獨特的貓茶氈酒都將帶給您前所未有的「茶酒啡」味覺體驗，讓您品味香港風味的創新詮釋。
預計推出日期：2026 年一月底
茶香首部曲：貓茶氈酒第一話-「鳳凰單欉」
故事與風味：「貓茶」系列的首部曲，旨在以新世界氈酒為載體，演繹中國頂級茶品的優雅交響。品牌嚴選了「鳳凰單叢蜜蘭香」烏龍茶，與另外三種關鍵草本共釀。這款茶賦予酒體醇順撫慰的質感，並隱現甘甜熱帶水果的韻味。加上西柚和生薑作為配搭，這是一瓶帶清新優雅氣息的茶香型氈酒。
茶酒交響：貓茶氈酒第二話-「大紅袍」
故事與風味：「貓茶」系列以中式茶葉為主調，展現優質中式茶與新世界氈酒的絕妙交響。第二篇章嚴選中國武夷山岩茶之王「大紅袍」（此珍稀烏龍茶種源溯十四世紀，屬岩骨花香之巔），佐以蜜柑、杜松子與芫荽籽。經重焙火工藝淬鍊出深邃甘醇的茶酒風韻，呈現有別傳統的沉穩療癒系體驗。
N.I.P 無名氏亦一直致力與不同本地及國際藝術家合作，包括曾推出農曆新年版本「捌億」麻雀特 別版酒標的 Jonathan Jay Lee、合作香港首支桶陳氈酒特別板酒標 Pot Luck 的 Charlene Man、聖誕限 量版氈酒酒標 Julia Marinelli 以及為品牌題字「無名氏」及「捌億」的書法家華戈等等。
世界冠軍級之作：N.I.P無名氏城香氈酒
故事與風味：於2023年5月問世，此酒旨在演繹香港鮮人知曉的地景篇章—那些隱身石屎叢林卻生生不息的本地農作。以在地栽種的香水檸檬為軸心，佐以多種柑橘、青檸葉、雲南滇紅、薄荷與馬鞭草等。這款氈酒綻放鮮活柑橘、鹹香及異國香茅的調性，不僅揭開都會農耕的驚喜剖面，更封存了香港石屎森林真正原生的風土滋味。
經典起源：N.I.P無名氏珍稀氈酒
故事與風味：這是N.I.P無名氏於2019年問世的首支氈酒，亦是品牌的靈魂。嚴選21種草本原料淬鍊而成，從經典氈酒植萃到香港風土滋味，包括新鮮雪梨、陳年新會陳皮、桂花與兩款中式茶葉（龍井和壽眉），共譜芬芳。此配方不僅揉融多元香氣層次，成就複雜卻平衡的基酒本質，更深植品牌根源，向N.I.P無名氏起源的香港文化及傳統致敬。
【「捌億」農曆新年特別版】
奢華賀歲：【捌億】麻雀特別版手工氈酒故事與風味：靈感源自經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》中，梁詠琪向觀音借庫的一幕，寓意「心中的富有比金錢更重要」。限量版延續經典八味草本配方，極致奢華地揉融了金箔、鐵觀音茶葉、桂花、陳年陳皮、杜松子、柑橘皮、杏仁、南棗與生薑等中式賀歲元素。以琥珀酒液封存東方年味，敬獻豐盛饗宴。
在追求風味與工藝的同時，N.I.P 也試圖回答另一個問題：「烈酒行業，可以點樣減少浪費？」 品牌引入 ecoSPIRITS 閉環系統，以可重用容器向大型酒店、餐廳與酒吧供應烈酒，取代傳統一次性玻璃樽，大幅減少玻璃廢棄物，並在 2025 年正式於香港全面運作。
憑藉持牌酒廠的專業設備與營運規模，N.I.P 更與國際烈酒巨頭 Pernod Ricard 合作，為 Absolut Vodka、Beefeater Gin、Havana Club 等品牌提供本地閉環分發方案，將酒液注入可清洗、消毒並可無限重用的 4.5 公升環保容器，實現近乎零玻璃廢棄。 在 Jeremy 和 Nic 看來，這是一個真正「兩全其美」的方案：合作的酒吧與酒店既能降低碳足跡，也能節省包裝及物流成本，證明環保與商業效益可以同步並行。
