獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。
兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。
經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1007460/六旬中國婦因踩單車衝燈-被揭日本非法居留近30年?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日出康城領都裝充電樁風波 業主收授權票遭群煞滋擾 5人被捕
近日有人在網上發貼文，指將軍澳日出康城領都停車場安裝電動車充電樁，惟即使車位業主有否充電服務需要，一律被要求支付2.1萬元的安裝費，多名業主質疑充電樁的造價過高，有業主希望再開會討論，包括清潔費及保安費在內的管理費加幅過高問題，周日（25日）設「街站」收集居民授權票，期間有人帶同十多名大漢到場滋擾，有人報案求助。警方以涉嫌非法集結拘捕5人，包括一名15歲少年。港鐵則指，當時有業主確認相關人士為同行訪客，客務處按程序放行。am730 ・ 1 天前
日出康城領都充電樁風波 業主設收集授權票攤位 十多人疑「踩場」滋擾 警方拘 5 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳日出康城「領都」早前通過停車場加裝電動車充電樁，每名車位業主需位付2.1萬元。有業主質疑造價過高，希望再開會討論包括管理費、保安費及清潔費等加幅問題。有多名業主周日（25 日）在屋苑範圍設「街站」收集授權票，期間遭多人到場滋擾，警方接獲報案求助到場調查，翌日在多區以涉嫌「非法集結」拘捕 5 名男子，年齡介乎15至53歲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉詐涉賭故意殺人 緬北明家犯罪集團11罪犯遭處決
【on.cc東網專訊】浙江省溫州市中級人民法院去年9月以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衞昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑，並判處相應附加刑。內媒周四（29日）報道，上述11名罪犯已被執行死刑。on.cc 東網 ・ 7 小時前
涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽 59歲婦續准保釋候訊
一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，被控刑事損壞等兩罪。案件今日(28日)於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉將案件押後至3月11日再訊，被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。被告孫兆芳(59歲)，報稱家庭主婦，被控一項「刑事損壞」罪，指她於去年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭。孫另被控一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪，指她於去年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。am730 ・ 1 天前
男子旺角櫃員機入鈔遇劫失5萬元及擦傷 警追緝非華裔賊
昨日(27日)晚上10時06分，警方接獲一名男子報案，指自己於旺角彌敦道589號一銀行透過自動櫃員機存款期間，被人搶去約5萬元現金，賊人其後往油麻地方向逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列作搶掠，暫未有人被捕。警方現正追緝一名年齡介乎30至40歲的非華裔男子，案發時身穿長袖上衣及深色長褲。am730 ・ 1 天前
景林邨洗魚池 114 條魚死 清潔公司 51 歲管工被捕 涉殘酷對待動物｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳景林邨周一（26 日）清洗魚池，過百條魚疑因供氧量不足死亡。據了解，警方周三（28 日）以涉嫌殘酷對待動物，拘捕 51 歲清潔公司管工。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
南韓 36 週墮胎案 涉將胎兒放冰箱致死 涉案女子、醫生及院長被控謀殺︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 南韓檢察機關近日就一宗懷孕 36 週人工流產案件，要求法庭判處涉案女子、手術醫生及醫院院長入獄。在周一（26 日）於首爾中央地方法院舉行的聆訊中，控方要求判處 81 歲的尹姓（Yoon）醫院院長 10 年監禁，並處以 500 萬韓圓罰款，以及追繳 11.5 億韓圓犯罪所得。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏業建築承辦碧瑤灣維修 工人危坐棚架追薪 勞工處：已派員到場協助(陳樂陶報道)
【Now新聞台】薄扶林私人屋苑碧瑤灣的維修工程再有工人到場追討欠薪，而該屋苑的承辦商是大埔宏福苑的宏業建築工程。據工會了解，該屋苑涉款至少450萬元，勞工處表示收到工人求助，已派員到場協助。 有工人沒有配戴安全裝備於棚架上站立並搖晃棚架，又繼續於棚架上郁動，亦有工人危坐於棚架上。有人報警，警方列作企跳，消防到場並打開救生氣墊。有工人於馬路上拉起橫額追討欠薪。有工人曾於去年12月中到碧瑤灣追討欠薪，當時有工人指，二判由九月開始一直沒有支付薪金。碧瑤灣大維修工程由負責宏福苑大維修的宏業建築工程承辦，而宏業的兩名獲授權簽署人張玉濤及黃忠基已離職，因此宏業所有的工程須停工。有工會指，據公開的資料，現時至少有30項由宏業負責的工程停工，連同碧瑤灣，收到兩宗求助個案，每宗涉款至少450萬元，當中包括材料費、工人薪金等。工會代表指，據他了解，業法立案法團原本打算繳款，但大埔宏福苑火災後，決定將款項先保留。建造業總工會理事長周思傑：「宏業那些判頭，其實合約是與宏業簽的，沒有直接與業主立案法團簽約，所以縱使(法團)有錢，它都不可以直接付款給工人或者二判。在這個情況下，我們都嘗試與勞工處各方，包括宏業、業now.com 新聞 ・ 23 小時前
西貢黃石營地金錢糾紛 內地漢遭女子用煲蓋摑面 現場有人持斧
【on.cc東網專訊】今晨(28日)11時16分，西貢黃石營地一名姓趙(35歲)內地男子報案，指他被一名女子用煲蓋襲擊。警員到場調查後，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名姓趙(44歲)女子，報案人則毋須送院。on.cc 東網 ・ 1 天前
涉啟德以鐳射筆照射狗隻及狗主 男子被判無罪 官拒批訟費指自招嫌疑
58 歲男子被指去年在啟德零售館外，以鐳射筆照射狗隻眼睛、兩名狗主，他否認虐畜、普通襲擊 3 罪受審，周三（28 日）在觀塘裁判法院被裁定全部罪名不成立。法庭線 ・ 20 小時前
中國公民記者拍新疆拘留營後流亡 美國批准庇護申請
（法新社華盛頓28日電） 中國公民記者關恆曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國，他的母親及律師表示，美國移民法官今天已批准他的庇護申請。現年38歲的關恆曾於8月遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，引發支持者及維權人士擔憂，他可能被遣返回中國，屆時很可能面臨迫害。法新社 ・ 8 小時前
厄瓜多男童遭拘留引眾怒 德州警用催淚瓦斯驅散抗議者
（法新社德州迪利28日電） 德州警方今天在一處美國移民拘留設施外，動用催淚瓦斯驅散示威群眾。德州州級執法人員穿著防暴裝備回應這場抗議，發射多枚催淚瓦斯，其中一枚落在兩名法新社記者附近，擊中並使其中一人短暫失去行動能力。法新社 ・ 4 小時前
南韓前第一夫人金建希涉貪 被判囚1年8個月
《韓聯社》報道，南韓前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌貪污受賄案一審今日(28日)宣判，法院判處金建希有期徒刑1年8個月，追繳贓款1,281.5萬韓圜，折合約6.25萬元人民幣。 報道指，判決刑量遠低於檢察組提出的量刑建議，即有期徒刑15年、罰款20億韓圜及追繳贓款9.48億韓圜。 金建希被控收受統一教賄賂，涉嫌《特定犯罪加重處罰法》中的斡旋受賄罪；參與操縱德意志汽車股價，違反《資本市場法》；非法接受民調服務，違反《政治資金法》。法庭認為金建希的部分行為構成受賄罪，但其餘兩項指控罪名不成立。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
年初一尖沙咀新春匯演 本地潮流IP花車首次參加 旅發局期望吸引到10萬觀眾(羅泳思報道)
【Now新聞台】旅發局大年初一在尖沙咀舉辦新春匯演，今年有58隊花車及表演隊伍參與，期望可吸引到10萬名觀眾。 一如以往，大年初一晚尖沙咀街頭有新春匯演，今年主題是「開年、開運、開心」，12架花車各有特色，包括應節的馬造型設計。而這架首次參與的浴缸花車，載著出自本地設計師手筆的潮流IP人物，包括Labubu及Molly等，沿途與大家拜年。香港品牌玩具協會會長王劍鋒：「浴缸很多時在我們小時候代表遊樂場，這些公仔集中在遊樂場，大家又玩又跳，充滿歡樂氣氛。每一個泡沫都寓意了香港玩具界工作人員，都充滿創意和理想。」同樣首次出現的還有林村許願廣場和麥當勞，將會分別化身成流動發光許願樹和呈現80年代經典小火車裝置。兩間主題樂園也派出各自的標誌角色表演助慶，與大家賀年。旅發局稱，今年加入很多新元素，期望吸引約10萬名觀眾。旅發局主席林建岳：「多架花車及國際表演隊伍在年初一的匯演後，更會首次到啟德體育園，讓更多市民及旅客可以近距離欣賞。這麼多精彩活動，我們當然會把握黃金檔期，與業界攜手向客源市場推廣，還會邀請各地人氣網紅，吸引更多不同地方的旅客在新春期間來香港，感受我們濃厚的新年氣氛。」當日傍晚6時開始，15個本地表演團體輪流演出舞獅、街舞等炒熱氣氛。到晚上8時，由花車、30隊本地及10多隊內地海外表演隊伍組成的巡遊隊伍，會在文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，終點是喜來登酒店。市民可沿途免費欣賞，或下月7日起購票進入文化中心廣場觀眾席坐下來看表演，票價450至600元。旅發局稱，觀眾席票價在過去12年也沒有加價，今年不同票價也加價約100元，反映通脹，相信不影響銷情。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
周一鳴：去年2,500名大專生受騙 總損失逾3億元
警務處處長周一鳴今日(29日)出席一個活動時稱，近年詐騙案已經成為主流罪案，去年有約2,500名大專學生受騙，總損失逾3億元。他表示，青少年的防騙工作刻不容緩，警方希望透過科學化和數據化方式，設計更到位的防騙策略。 他提到，詐騙案對受害青少年不但構成金錢損失，亦造成心理創傷，甚至影響成長、學習和家庭關係，更曾經有受害人因而自尋短見。周一鳴補充，警方聯同香港青年協會推出「青年防騙平台」，匯聚執法部門、社福機構、金融及支付機構等，教育及支援青少年。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
海關在元朗搗破私煙儲存倉 一名女子被捕
【Now新聞台】海關在元朗拘捕一名女子，檢獲市值約500萬元懷疑未完稅香煙。 被捕59歲女子由海關人員帶返北角總部調查。海關星期三在元朗截查一名女子，在一個貨櫃屋內搜出約112萬支懷疑未完稅香煙，市值約500萬元，應課稅值約370萬元，相信這批私煙主要供應區內一帶。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
新年好去處｜旺角始創中心「馬躍呈祥賀新歲」打造華麗旋轉木馬主題｜Yahoo活動街
馬年象徵著活力、勢不可擋的奔騰躍進與連綿不絶的好運沓至，為萬象更新的一年注入蓬勃生機。始創中心特意在丙午馬年隆重呈獻【馬躍呈祥賀新歲】，以豪華瑰麗的旋轉木馬作為商場主題佈置迎接佳節，同時更精心推出一系列精彩絕倫的賀年應節活動，包括「豐盛馬年開運賞」、「錦鯉祈福許願池」、「金獅喜躍慶豐年」及「財神賀歲福臨門」等，為各位顧客送上精彩繽紛的獎賞及祝福，祝願來年豐盛富饒，馬到功成！Yahoo 活動街 ・ 1 天前
美國明州移民執法致死案 官方報告稱2聯邦人員開槍
（法新社華盛頓27日電） 根據美國媒體今天披露國土安全部提交國會的一份報告，明尼蘇達州明尼阿波利斯周末發生護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍擊致死案，現場2名聯邦人員開槍。此槍擊事件引發美國兩黨同聲譴責，並在明尼阿波利斯掀起新一波示威浪潮。法新社 ・ 22 小時前